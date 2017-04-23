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Социологи: Макрон одержит победу над Ле Пен во втором туре с заметным перевесом

Международная панорама
23 апреля, 23:36 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Арина Лебедева
После подсчета голосов 28 млн избирателей Марин Ле Пен набирает 23,6%, Эмманюэль Макрон - 22,8%
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ПАРИЖ, 23 апреля. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Социологи прогнозируют убедительную победу основателя движения "На марше" Эмманюэля Макрона во втором туре выборов президента Франции.

Так, например, согласно данным социологической службы Ipsos, Макрон в заключительном туре президентской гонки может набрать 62% голосов, в то время как лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен - 38% голосов.

Примерно аналогичные данные приводит компания Harris interactive poll. Согласно ее прогнозам, за Макрона могут проголосовать 64% французов.

Согласно промежуточным итогам состоявшегося сегодня первого тура выборов, которые обнародовало министерство внутренних дел республики по итогам подсчета 28 млн бюллетеней, на первое место на данный момент выходит председатель "Национального фронта" Марин Ле Пен, набирая 23,6% голосов, а лидер движения "На марше" Эмманюэль Макрон идет вторым с результатом 22,8%.

Однако во втором туре выборов за Макрона могут дополнительно отдать свои голоса те избиратели, которые в первом туре поддержали других кандидатов на пост президента Франции.

Второй тур президентских выборов во Франции пройдет 7 мая.

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Темы
Президентские выборы во Франции
Персоны
Ле Пен, Марин Макрон, Эмманюэль
Страны
Франция
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