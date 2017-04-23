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Глава Еврокомиссии поздравил Макрона с прохождением во второй тур выборов президента

Международная панорама
23 апреля, 23:51 UTC+3 БРЮССЕЛЬ апреля. /ТАСС, Ася Арутюнян
Социологи прогнозируют убедительную победу лидера движения "На марше" во втором туре выборов
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БРЮССЕЛЬ, 23 апреля. /ТАСС Ася Арутюнян/. Глава Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер поздравил Эмманюэля Макрона с прохождением во второй тур президентских выборов во Франции. Об этом сообщил в Брюсселе официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас.

"Юнкер поздравил Эмманюэля Макрона с его результатом в первом туре и пожелал ему удачи в следующем", - сказал он.

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Согласно промежуточным итогам первого тура выборов, которые обнародовало министерство внутренних дел республики по итогам подсчета 28 млн бюллетеней, на первое место в настоящее время выходит председатель "Национального фронта" Марин Ле Пен, набирая 23,60% голосов, лидер движения "На марше" Эмманюэль Макрон идет вторым с результатом 22,78%. Однако во втором туре выборов за Макрона могут дополнительно отдать свои голоса те избиратели, которые в первом туре поддержали других кандидатов на пост президента Франции.

Так, социологи прогнозируют убедительную победу Макрона во втором туре выборов. Так, например, согласно данным социологической службы Ipsos, Макрон в заключительном туре президентской гонки может набрать 62% голосов, в то время как лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен - 38% голосов. Примерно аналогичные данные приводит компания Harris interactive poll. Согласно ее прогнозам, за Макрона могут проголосовать 64% французов.

В свою очередь лидер движения "На марше" Эмманюэль Макрон объявил о своей победе в первом туре выборов главы государства во Франции и подчеркнул свое желание "стать президентом всех французов" через две недели, когда в стране пройдет второй тур выборов.

Второй тур президентских выборов состоится 7 мая.

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Темы
Президентские выборы во Франции
Персоны
Ле Пен, Марин Юнкер, Жан-Клод Макрон, Эмманюэль
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