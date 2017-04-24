Макрон и Ле Пен идут практически вровень после подсчета голосов 33 млн избирателей

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ПАРИЖ, 24 апреля. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Лидер движения "На марше" Эмманюэль Макрон набирает 23,11% голосов по итогам первого тура президентских выборов во Франции, председатель "Национального фронта" Марин Ле Пен получает 23,08%. Такие промежуточные итоги обнародовало министерство внутренних дел республики после подсчета 33 млн бюллетеней.
Право проголосовать на выборах имели более 45 млн граждан.
Кандидат от партии "Республиканцы" Франсуа Фийон занимает третье место (19,81%), лидер движения "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон - четвертое (18,62%).
Второй тур президентских выборов намечен на 7 мая.
Первый тур президентских выборов во Франции. Онлайн