"Известия": Захарченко заявил, что ДНР не национализировала украинские предприятия

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МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Провозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) ввела на принадлежащих украинским собственникам предприятиях внешнее управление и перевела в свою юрисдикцию, а не национализировала их. Об этом в интервью газете "Известия" заявил глава ДНР Александр Захарченко.
"Для начала хочу еще раз подчеркнуть, что речь идет не о национализации, а о введении внешнего управления. Национализация - сложная правовая процедура, в результате которой предприятия из частной собственности переходят в государственную", - отметил он.
Захарченко указал, что решение республики "не касается вопроса собственности вообще". "Мы на тех промышленных предприятиях, которые должны были просто-напросто встать в результате блокады с украинской стороны и на улице оказались бы десятки тысяч наших граждан, ввели внешнее управление для того, чтобы они продолжали работать, - добавил глава ДНР. - И второй принципиальный вопрос - мы перевели эти предприятия в нашу юрисдикцию, в том числе для того, чтобы налоги они платили в наш бюджет".
Глава ДНР уточнил, что сейчас эти предприятия работают в режиме переходного периода. "У каждого предприятия своя "дорожная карта", потому что разные исходные условия, для предприятий промышленной группы решаются вопросы поставок сырья и сбыта продукции. Однако поскольку для нас социальный аспект был не менее, если не более важен, чем бюджетный, то главное для нас сейчас - выплата заработной платы рабочим, и мы это делаем", - подчеркнул он.
В конце января украинские радикалы заблокировали железнодорожные пути, связывающие Украину с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса (ДНР и ЛНР). Позднее блокада была закреплена на официальном уровне - Совет национальной безопасности и обороны страны временно приостановил все транспортное сообщение с Донбассом.
В этих условиях 27 февраля главы провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик объявили о вынужденном решении ввести внешнее управление на всех работающих в республиках украинских предприятиях. ДНР и ЛНР также прекратили поставлять уголь на Украину.