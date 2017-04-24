Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.04:
$ 56.23
€ 60.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Известия": Захарченко заявил, что ДНР не национализировала украинские предприятия

Международная панорама
24 апреля, 1:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, апреля. /ТАСС
По словам главы провозглашенной республики, ДНР ввела на предприятиях Киева внешнее управление
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Провозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) ввела на принадлежащих украинским собственникам предприятиях внешнее управление и перевела в свою юрисдикцию, а не национализировала их. Об этом в интервью газете "Известия" заявил глава ДНР Александр Захарченко.

Читайте также новости по теме:
Кризис на Украине
© EPA/VALDA KALNINA
Генсек ОБСЕ призвал все стороны участвовать в расследовании подрыва машины с наблюдателями
Одним из пострадавших при подрыве автомобиля ОБСЕ стал чешский гражданин
МИД РФ: подрыв автомобиля ОБСЕ в Донбассе - провокация для срыва урегулирования конфликта

"Для начала хочу еще раз подчеркнуть, что речь идет не о национализации, а о введении внешнего управления. Национализация - сложная правовая процедура, в результате которой предприятия из частной собственности переходят в государственную", - отметил он.

Захарченко указал, что решение республики "не касается вопроса собственности вообще". "Мы на тех промышленных предприятиях, которые должны были просто-напросто встать в результате блокады с украинской стороны и на улице оказались бы десятки тысяч наших граждан, ввели внешнее управление для того, чтобы они продолжали работать, - добавил глава ДНР. - И второй принципиальный вопрос - мы перевели эти предприятия в нашу юрисдикцию, в том числе для того, чтобы налоги они платили в наш бюджет".

Глава ДНР уточнил, что сейчас эти предприятия работают в режиме переходного периода. "У каждого предприятия своя "дорожная карта", потому что разные исходные условия, для предприятий промышленной группы решаются вопросы поставок сырья и сбыта продукции. Однако поскольку для нас социальный аспект был не менее, если не более важен, чем бюджетный, то главное для нас сейчас - выплата заработной платы рабочим, и мы это делаем", - подчеркнул он.

В конце января украинские радикалы заблокировали железнодорожные пути, связывающие Украину с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса (ДНР и ЛНР). Позднее блокада была закреплена на официальном уровне - Совет национальной безопасности и обороны страны временно приостановил все транспортное сообщение с Донбассом.

В этих условиях 27 февраля главы провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик объявили о вынужденном решении ввести внешнее управление на всех работающих в республиках украинских предприятиях. ДНР и ЛНР также прекратили поставлять уголь на Украину.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине
Страны
Украина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
17 главных фото недели: чудеса техники, природы и веры
Жажда жизни: феномен Игги Попа
Париж и Петр: как русский государь французского на руках носил
Фото
9
Все кандидаты на пост президента Франции проголосовали на выборах
6
Демонстранты потребовали от NYT прекратить лгать о России и Сирии
12
Один полицейский погиб, два получили ранения в результате стрельбы в Париже
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Эксперты: итогом первого тура выборов во Франции стала победа внесистемных кандидатов
2
На севере Подмосковья произошло ДТП с участием пяти автомобилей
3
СК возбудил дело после инцидента с детской скорой помощью в Москве
4
Первый тур президентских выборов во Франции. Онлайн
5
Bloomberg: цены на бензин в США и РФ в I квартале 2017 года почти сравнялись
6
Трамп обратил внимание на то, что почти все американцы не пожалели, проголосовав за него
7
Порошенко предложил активизировать вопрос о миротворческом контингенте ООН в Донбассе
Темы дня
Загрузка...
Реклама