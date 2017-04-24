Доклад: военные расходы США в 2016 году составили $611 млрд, РФ - $69,2 млрд

СТОКГОЛЬМ, 24 апреля. /Корр. ТАСС Ирина Дергачева/. Общий объем затрат на военные нужды в мире увеличился в 2016 году на 0,4% по сравнению с 2015 годом и составил $1686 млрд. Об этом говорится в очередном докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира (СИПРИ) о состоянии торговли оружием в мире и тенденциях в военных расходах главных стран-игроков, опубликованном в понедельник.

Тройка лидеров в этой области - США, Китай и Россия. Американские военные расходы составили в 2016 году $611 млрд, что означает рост на 1,7 процентных пункта.

Китайские ассигнования на нужды обороны увеличились на 5,4 процентных пункта и равнялись $215 млрд. Россия, военный бюджет которой также возрос на 5,9 процентных пункта, потратила в прошлом году $69,2 млрд, сообщил СИПРИ.

Саудовская Аравия, занявшая по итогам 2015 года третье место, переместилась в прошлом году на четвертое. Сокращения расходов в королевстве было впечатляющим - 30%, в абсолютном выражении траты составили $63,7 млрд.

Что касается глобальных тенденций, то авторы доклада отмечают неравномерность динамики в купле-продаже оружия в разных районах земного шара. Если в Азии, Океании, Центральной и Восточной Европе, Северной Африке и Северной Америке показатели стремились вверх, то в Центральной Америке, Южной Америке, Карибском бассейне, Ближнем Востоке и Черной Африке они имели отрицательные значения.

Рост военных расходов в России

По данным СИПРИ, военные расходы России увеличились с 2007 года на 87%. В 2016 году затраты на армию составили 5,3% ВВП, что является самым высоким показателем по отношению к валовому продукту за все время существования независимой России и седьмым из числа самых больших во всем мире.

По версии авторов доклада, столь высокая нагрузка на экономику страны происходит на фоне неблагоприятных внешнеэкономических условий, в первую очередь, падения мировых цен на нефть и газ и экономических санкций, которые были введены в 2014 году. При этом они указывают, что российское правительство, от которого в такой ситуации можно было бы ожидать сокращения расходных статей бюджета, в том числе и на военные нужды, не только не пошло на урезание затрат на армию, но еще и увеличило их, выплатив производителям военной техники задолженность в размере $11,8 млрд. Без этой выплаты объем расходов 2016 снизился бы на 12%.

Оборонные траты США

В докладе отмечается, что объемы военных расходов США в 2016 году свидетельствуют об окончании тенденции к их сокращению, обусловленному экономическим кризисом и выводом войск из Афганистана и Ирака. Сейчас - при изменении вектора - они уступают 20% пиковому уровню 2010 года.

"Несмотря на продолжающиеся законодательные ограничения бюджета США в целом, в Конгрессе была достигнута договоренность в отношении роста военных расходов, - поясняет директор отдела вооружений и военных расходов СИПРИ доктор Од Флеран. - Будущие расходы остаются неясными из-за меняющейся политической ситуации в США".

Расходы на уровне 2% ВВП в странах НАТО

В 2016 году США в очередной раз призвали партнеров по НАТО увеличить военные расходы до как минимум 2% ВВП, чтобы обеспечить справедливое распределение ответственности за коллективную оборону. В настоящее время из всех государств - членов альянса только четыре отвечают этому требованию: Греция, США, Франция и Эстония.

Если бы США снизили свои расходы с нынешних 3,3% ВВП до 2%, то их объем уменьшился бы на 39% или $240 млрд, указали в СИПРИ.

Основной потенциал роста приходится на Бельгию, Германию, Данию, Канаду и Нидерланды, а также ряд небольших государств. Совсем немного отстают от 2-процентного уровня Великобритания и Турция.

При выполнении всеми европейскими членами НАТО своих обязательств их общие расходы на военные нужды составили бы $320 млрд, что на $66 млрд или 26% больше нынешнего уровня. При этом на четвертое место в мире по объемам оборонных затрат вышла бы Германия с военным бюджетом в $69 млрд.

Авторы доклада подсчитали, что, если бы все страны НАТО тратили на оборону ровно по 2% ВВП, снизив или увеличив для этого свои оборонные бюджеты, то объем расходов был бы на $159 млрд меньше, что означало бы 18-процентное снижение по сравнению с фактическими затратами в 2016 году.