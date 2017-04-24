Заседание в Минске подгруппы по безопасности в Донбассе отложили из-за подрыва машины ОБСЕ

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Координатор подгруппы по безопасности контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе Эртугрул Апакан отложил планировавшееся на этой неделе заседание в Минске из-за подрыва автомобиля патруля Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на территории провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). Об этом заявил уполномоченный представитель ЛНР на минских переговорах Владислав Дейнего.

В районе села Пришиб Славяносербского района ЛНР 23 апреля на противотанковой мине подорвался один из двух патрульных автомобилей СММ ОБСЕ, следовавших по маршруту Славяносербск - село Сокольники. В результате взрыва один сотрудник миссии погиб, двое получили ранения.

Представители силовых структур ЛНР утверждают, что инцидент стал результатом деятельности на территории провозглашенной республики украинских диверсионно-разведывательных групп.

"Я получил из офиса главы миссии (ОБСЕ) на Украине господина Апакана уведомление, что назначенное на 25 апреля заседание рабочей группы по вопросам безопасности, координатором которой он является, перенесено на неопределенный срок", - цитирует слова Дейнего Луганскинформцентр.

"Учитывая то, что именно украинская сторона получает максимум выгод от затягивания процесса решения вопросов безопасности, от максимального обострения ситуации для оправдания вялотекущего процесса вооруженного противостояния, позволяющего оставаться у власти нынешним киевским правителям, не исключаю, что подрыв произошел не без их непосредственного участия", - заявил представитель ЛНР.

Ранее участники контактной группы сообщали, что встречи группы и ее рабочих подгрупп запланированы на 26 апреля.