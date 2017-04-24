Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.04:
$ 56.23
€ 60.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Заседание в Минске подгруппы по безопасности в Донбассе отложили из-за подрыва машины ОБСЕ

Международная панорама
24 апреля, 1:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, апреля. /ТАСС
Накануне в Славяносербском районе на территории Луганской области на противотанковой мине подорвался один из двух патрульных автомобилей СММ ОБСЕ. Один сотрудник миссии погиб, двое были ранены
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Координатор подгруппы по безопасности контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе Эртугрул Апакан отложил планировавшееся на этой неделе заседание в Минске из-за подрыва автомобиля патруля Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на территории провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). Об этом заявил уполномоченный представитель ЛНР на минских переговорах Владислав Дейнего.

В районе села Пришиб Славяносербского района ЛНР 23 апреля на противотанковой мине подорвался один из двух патрульных автомобилей СММ ОБСЕ, следовавших по маршруту Славяносербск - село Сокольники. В результате взрыва один сотрудник миссии погиб, двое получили ранения.

Смотрите также

Гибель наблюдателя миссии ОБСЕ под Луганском: что известно об инциденте

Представители силовых структур ЛНР утверждают, что инцидент стал результатом деятельности на территории провозглашенной республики украинских диверсионно-разведывательных групп.

"Я получил из офиса главы миссии (ОБСЕ) на Украине господина Апакана уведомление, что назначенное на 25 апреля заседание рабочей группы по вопросам безопасности, координатором которой он является, перенесено на неопределенный срок", - цитирует слова Дейнего Луганскинформцентр.

"Учитывая то, что именно украинская сторона получает максимум выгод от затягивания процесса решения вопросов безопасности, от максимального обострения ситуации для оправдания вялотекущего процесса вооруженного противостояния, позволяющего оставаться у власти нынешним киевским правителям, не исключаю, что подрыв произошел не без их непосредственного участия", - заявил представитель ЛНР.

Ранее участники контактной группы сообщали, что встречи группы и ее рабочих подгрупп запланированы на 26 апреля.

Смотрите также

Сотрудник ОБСЕ погиб при подрыве автомобиля в Донбассе
Порошенко заявил о необходимости расследования гибели представителя ОБСЕ в Донбассе
В ЛНР считают, что подрыв авто миссии ОБСЕ совершили украинские диверсанты

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине
Страны
Украина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
17 главных фото недели: чудеса техники, природы и веры
Жажда жизни: феномен Игги Попа
Париж и Петр: как русский государь французского на руках носил
Фото
9
Все кандидаты на пост президента Франции проголосовали на выборах
6
Демонстранты потребовали от NYT прекратить лгать о России и Сирии
12
Один полицейский погиб, два получили ранения в результате стрельбы в Париже
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Эксперты: итогом первого тура выборов во Франции стала победа внесистемных кандидатов
2
На севере Подмосковья произошло ДТП с участием пяти автомобилей
3
СК возбудил дело после инцидента с детской скорой помощью в Москве
4
Первый тур президентских выборов во Франции. Онлайн
5
Bloomberg: цены на бензин в США и РФ в I квартале 2017 года почти сравнялись
6
Трамп обратил внимание на то, что почти все американцы не пожалели, проголосовав за него
7
Порошенко предложил активизировать вопрос о миротворческом контингенте ООН в Донбассе
Темы дня
Загрузка...
Реклама