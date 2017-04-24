СМИ: в ходе столкновений с полицией в Париже двое манифестантов получили травмы

ПАРИЖ, 24 апреля. /Корр. ТАСС Арина Лебедева, Сергей Щербаков/. Двое манифестантов получили травмы в ходе столкновений с полицией, которые начались в Париже после оглашения предварительных результатов первого тура президентских выборов во Франции.

Об этом сообщил телеканал BFM-TV.

Как ранее сообщили ТАСС очевидцы, несколько сотен манифестантов собрались на площади Республики в знак протеста против проходивших выборов. Изначально планировавшаяся мирная акция переросла в столкновения с полицией. Правоохранительные органы были вынуждены применить слезоточивый газ и резиновые дубинки. В ответ в сотрудников полиции полетели пустые бутылки и дымовые шашки.

Кроме того, было сожжено несколько автомобилей.

Аналогичные протесты прошли в Париже и накануне, однако они не были отмечены какими-либо серьезными инцидентами.