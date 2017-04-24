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Госдеп призвал РФ использовать влияние для проведения расследования ОБСЕ взрыва в ЛНР

Международная панорама
24 апреля, 2:45 дата обновления: 24 апреля, 3:20 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Борис Макаров
В ведомстве отметили, что шокированы смертью американского гражданина в результате взрыва
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ВАШИНГТОН, 24 апреля. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Соединенные Штаты шокированы и глубоко опечалены гибелью на востоке Украины соотечественника, работавшего фельдшером Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, и призывают Россию "использовать свое влияние" на ополчение с тем, чтобы ОБСЕ смогло провести полноценное и своевременное расследование взрыва автомобиля патруля СММ на территории провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). Об этом говорится в сообщении Госдепартамента.

"Соединенные Штаты шокированы и глубоко опечалены смертью американского гражданина, выполнявшего функции фельдшера СММ ОБСЕ, в результате взрыва оказавшейся под его автомобилем взрывчатки на востоке Украины на территории, контролируемой сепаратистами. Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования его семье, друзьям и близким, а также желаем скорейшего выздоровления пострадавшим в результате взрыва", - отметило внешнеполитическое ведомство. США "призывают Россию использовать свое влияние" на ополчение с тем, чтобы "ОБСЕ смогло провести полноценное, транспарентное и своевременное расследование произошедшего".

Как отмечается в документе, инцидент в очередной раз "подчеркивает важность выполнения всеми сторонами конфликта своих обязательств в рамках минских соглашений".

В районе села Пришиб Славяносербского района ЛНР 23 апреля на противотанковой мине подорвался один из двух патрульных автомобилей СММ ОБСЕ, следовавших по маршруту Славяносербск - село Сокольники. В результате взрыва один сотрудник миссии погиб, двое получили ранения. Представители силовых структур ЛНР утверждают, что инцидент стал результатом деятельности на территории провозглашенной республики украинских диверсионно-разведывательных групп.

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