Госдеп призвал РФ использовать влияние для проведения расследования ОБСЕ взрыва в ЛНР

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ВАШИНГТОН, 24 апреля. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Соединенные Штаты шокированы и глубоко опечалены гибелью на востоке Украины соотечественника, работавшего фельдшером Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, и призывают Россию "использовать свое влияние" на ополчение с тем, чтобы ОБСЕ смогло провести полноценное и своевременное расследование взрыва автомобиля патруля СММ на территории провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). Об этом говорится в сообщении Госдепартамента.
"Соединенные Штаты шокированы и глубоко опечалены смертью американского гражданина, выполнявшего функции фельдшера СММ ОБСЕ, в результате взрыва оказавшейся под его автомобилем взрывчатки на востоке Украины на территории, контролируемой сепаратистами. Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования его семье, друзьям и близким, а также желаем скорейшего выздоровления пострадавшим в результате взрыва", - отметило внешнеполитическое ведомство. США "призывают Россию использовать свое влияние" на ополчение с тем, чтобы "ОБСЕ смогло провести полноценное, транспарентное и своевременное расследование произошедшего".
Как отмечается в документе, инцидент в очередной раз "подчеркивает важность выполнения всеми сторонами конфликта своих обязательств в рамках минских соглашений".
В районе села Пришиб Славяносербского района ЛНР 23 апреля на противотанковой мине подорвался один из двух патрульных автомобилей СММ ОБСЕ, следовавших по маршруту Славяносербск - село Сокольники. В результате взрыва один сотрудник миссии погиб, двое получили ранения. Представители силовых структур ЛНР утверждают, что инцидент стал результатом деятельности на территории провозглашенной республики украинских диверсионно-разведывательных групп.