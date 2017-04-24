Минюст США: Вашингтон получит от Мексики деньги на возведение стены на границе

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НЬЮ-ЙОРК, 24 апреля. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Вашингтон уверен, что сможет получить от Мексики средства на строительство стены на границе с США, одна из возможностей заключается в изменении существующих правил торговли. Об этом заявил в воскресенье в интервью телекомпании ABC министр юстиции, генеральный прокурор США Джефф Сешнс.
На вопрос журналиста о том, станет ли Мехико платить за возведение указанного барьера, министр ответил: "Мы добьемся оплаты тем или иным путем". Он указал, что "имеется много способов" получить необходимые средства.
"Я не ожидаю, что мексиканские власти предоставят нам деньги на это", - сообщил Сешнс. "Однако есть способы, с помощью которым мы можем разобраться с ситуацией в торговле, чтобы изыскать средства для оплаты. На этот счет нет сомнений", - добавил он.
Говоря о преимуществах строительства стены, Сешнс подчеркнул: "Это позволит нам сэкономить миллиарды долларов, так как число прибывающих нелегально значительно уменьшится".
Президент США Дональд Трамп 25 января подписал указ о строительстве крупного барьера на границе с Мексикой и заявил, что его реализация начнется немедленно. При этом сам республиканец во время своей предвыборной кампании в прошлом году указывал, что стоимость проекта строительства составит 12 млрд долларов, а его однопартийцы - спикер Палаты представителей Конгресса США Пол Райан и лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл - говорили о 15 млрд долларов.
Трамп неоднократно заявлял, что за строительство стены заплатит Мексика. Президент этой страны Энрике Пенья Ньето ранее указывал, что Мексика рассчитывает иметь хорошие отношения с администрацией Трампа, однако не станет платить за возведение стены.