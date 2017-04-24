Эмманюэль Макрон и Марин Ле Пен вышли во второй тур президентских выборов во Франции

ПАРИЖ, 24 апреля. /Корр. ТАСС Иван Батырев, Арина Лебедева, Сергей Щербаков/. Основатель движения "На марше", бывший министр экономики Эмманюэль Макрон и лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен праздновали победу в первом туре выборов президента Франции, состоявшемся в воскресенье. Согласно обнародованным предварительным данным МВД республики по итогам подсчета 97% бюллетеней, Макрон занимает первое место, набирая 23,86% голосов, Марин Ле Пен - на второй строчке с результатом 21,45%.

С незначительным отрывом от пары лидеров финишировали еще два политика, претендовавших на выход во второй тур. Кандидат от правоцентристской партии "Республиканцы" Франсуа Фийон занимает третье место, получая 19,94% голосов, и сразу следом за ним с минимальной разницей четвертым становится лидер леворадикального движения "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон - за него проголосовали 19,61% избирателей.

Победа Макрона

Лидер движения "На марше" последним из ведущих кандидатов выступил с обращением к сторонникам после объявления первых результатов, дождавшись, пока до него выскажутся его соперники. Перечислив поименно всех участников нынешних выборов за исключением Марин Ле Пен, он поблагодарил их за честную борьбу и попросил зал поддержать их аплодисментами. В своей речи политик заявил, что намерен объединить большинство французов вокруг собственной кандидатуры и одержать решительную победу во втором туре выборов через две недели.

"Когда наша страна переживает беспрецедентные в своей истории моменты, отмеченные терроризмом, экономическими проблемами, страданием народа, французский народ высказался и дал самый красивый ответ, массово придя голосовать. Он (народ) решил поставить меня на первое место в первом туре этого голосования, и я соизмеряю оказанную мне честь и безмерную ответственность, которая тем самым на меня возложена", - сказал он под овации своих сторонников.

Как подчеркнул Макрон, нынешние выборы стали важной вехой в политической истории Франции. "Французы отвергли кандидатов двух больших партий, которые правили страной последние 30 лет", - констатировал он, поблагодарив при этом претендента от "Республиканцев" Франсуа Фийона и кандидата от правящей Соцпартии Бенуа Амона за поддержку, которую они высказали ему перед вторым туром, признавая свое поражение.

Во втором туре, добавил политик, он ставит целью добиться еще более внушительного результата. "Теперь, друзья, нам предстоит еще шире объединить Францию, чтобы выиграть через две недели и управлять нашей страной. Франция у нас одна, нам предстоит ее основать заново, это огромная по масштабу задача, и я к ней готов вместе с вами, я должен стать президентом всех французов", - сказал он.

"С завтрашнего дня я начну кампанию, чтобы объединить всех французов", - продолжил Макрон. Он подтвердил, что намерен создать широкую коалицию "сил прогрессистов" для участия в парламентских выборах, которые пройдут в стране в июне.

"Французы выразили желание увидеть обновление, и отныне мы руководствуемся логикой объединения, что мы будем продолжать делать вплоть до парламентских выборов. Мы считаем, что сейчас самое важное - продолжить работу с целью получения максимально широкого большинства, чтобы добиться объединения всех прогрессистов", - указал Макрон.

Поддержка социалистов

Почти сразу после оглашения первых результатов поддержку Эмманюэлю Макрону официально высказали многие представители правящей Социалистической партии, в которой некогда состоял и сам политик. В частности, голосовать за Макрона призвал кандидат от социалистов на этих выборах Бенуа Амон, занимающий по итогам первого тура лишь пятое место с результатом 6,34%.

"Я призываю вас как можно сильнее бороться с "Национальным фронтом" и крайне правыми, я призываю вас голосовать за Эмманюэля Макрона", - сказал, обращаясь к своим сторонникам, Амон, признав, что на нынешних выборах социалисты потерпели "тяжелейшее поражение".

С официальным заявлением в поддержку лидера движения "На марше" почти сразу выступил и премьер-министр республики Бернар Казнёв. "Сегодня вечером присутствие во втором туре президентских выборов кандидата от крайне правых - спустя 15 лет после шока апреля 2002 года (выход во второй тур президентских выборов бывшего лидера "Национального фронта" Жан-Мари Ле Пена) призывает всех республиканцев занять ясную и твердую позицию. Именно по этой причине я официально призываю голосовать за Эмманюэля Макрона во втором туре президентских выборов, чтобы победить "Национальный фронт", - указал глава французского правительства.

В свою очередь, президент республики Франсуа Олланд лично поздравил по телефону своего бывшего советника, впоследствии работавшего в правительстве социалистов на посту министра экономики. "Президент позвонил ему (Макрону) уже в 20:15 (21:15 мск), чтобы поздравить его", - сообщило Agence France-Presse со ссылкой на источник в Елисейском дворце.

В окружении главы государства также отметили, что Олланд намерен в ближайшее время выступить с официальным заявлением по итогам первого тура выборов. "Безусловно, президент ясно выскажется относительно своего выбора на второй тур", - проинформировали в окружении президента.

Исторический результат Ле Пен

Для лидера "Национального фронта" итоги первого тура этих выборов также стали беспрецедентным успехом. Еще никогда ни она лично, ни ее партия не получали такого числа голосов на общенациональных выборах во Франции. По итогам подсчета 97% бюллетеней в МВД объявили о том, что за Ле Пен в общей сложности отдано свыше 7,65 млн голосов.

Для сравнения на президентских выборах 2012 года Ле Пен получила в первом туре 6,4 млн голосов, заняв третье место. В 2002 году отец Марин Ле Пен и исторический лидер партии Жан-Мари Ле Пен смог набрать лишь около 4,8 млн. голосов в первом туре президентских выборов, а во втором - 5,5 млн. голосов.

"Мы отправляемся во второй тур президентских выборов", - сказала Ле Пен, обратившись к своим сторонникам со словами "самой глубокой благодарности".

Как подчеркнула политик, свой результат в данном туре она считает первым шагом к президентскому посту. "Первый этап французов на пути к Елисейскому дворцу преодолен. Это исторический результат, и теперь на меня возлагается огромная ответственность по защите французской нации, ее единства, ее безопасности, ее культуры", - заявила она.

Горечь поражения Фийона

Кандидат от правоцентристской партии "Республиканцы" Франсуа Фийон так и не смог за время кампании оправиться от многочисленных скандалов, разгоревшихся вокруг его персоны, и не сумел пробиться во второй тур. Таким образом, впервые в истории Пятой республики французские правые не прошли во второй тур президентских выборов. Признавая свое поражение, политик взял на себя полную ответственность за этот неуспех, выразив надежду на то, что его соратники сохранят единство в преддверии парламентской кампании, которая начнется во Франции сразу вслед за президентскими выборами.

"Несмотря на все усилия, я не смог убедить французов. Это мое поражение. Но я призываю вас сохранять единство, чтобы защитить наши ценности на парламентских выборах. Голос правых должен быть услышан", - заявил Фийон.

При этом он однозначно дал понять, что не готов отдать свои голоса в поддержку Ле Пен во втором туре. "Необходимо выбрать, что предпочтительнее для нашей страны. Воздерживаться от голосования - не в моих генах, особенно, когда экстремистская партия приближается ко власти", - сказал он.

Как подчеркнул политик, поддержать "Национальный фронт" и его лидера он не желает по принципиальным соображениям, в связи с чем своим сторонникам он советовал отдать свои голоса за Макрона. "В таких условиях нет иного выбора, кроме как проголосовать против крайне правых, так что я буду голосовать за Эмманюэля Макрона", - добавил Фийон.

Молчание Меланшона

Набравший почти равное с Фийоном число голосов лидер "Неподчинившейся Франции" Жан-Люк Меланшон в свою очередь отказался высказываться в поддержку кого-либо из лидеров гонки. Выступая в воскресенье вечером перед соратниками, он призвал всех дождаться официального объявления итогов голосования. "Мы с уважением их примем, но до публикации официальных данных я не намерен делать каких-либо заявлений", - подчеркнул политик.

Комментируя предварительные результаты, Меланшон вместе с тем недвусмысленно дал понять, что оба претендента на победу во втором туре не вызывают у него симпатии. "Оба кандидата - Эмманюэль Макрон и Марин Ле Пен - выступают за уничтожение базовых ценностей и достижений простых французов", - заметил лидер леворадикалов.

В ожидании второго тура

Окончательные данные голосования в первом туре президентских выборов по итогам подсчета 100% бюллетеней будут обнародованы в течение суток. До сих пор в МВД не поступили сведения с ряда избирательных участков в различных регионах страны, однако на общую картину эти цифры уже не повлияют. В течение недели эти результаты официально должен утвердить Конституционный совет республики.

В понедельник официально начинается новый этап предвыборной кампании, которая теперь развернется в рамках противостояния двух кандидатов - Эмманюэля Макрона и Марин Ле Пен. Решающее голосование, согласно закону, пройдет ровно через две недели после первого тура - в воскресенье, 7 мая. По его итогам определится имя 25-го президента Франции, который сменит в Елисейском дворце Франсуа Олланда, отказавшегося баллотироваться на второй пятилетний срок.