Президент США и премьер Японии обсудили ситуацию на Корейском полуострове

ТОКИО, 24 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент США Дональд Трамп провели телефонные переговоры на фоне обострения ситуации на Корейском полуострове. Об этом журналистам рассказал сам глава японского правительства.

"Мы провели конструктивный обмен мнениями по ситуации на Корейском полуострове", - отметил Абэ. Он подчеркнул, что в разговоре с Трампом высоко оценил позицию США, согласно которой "все варианты действий в отношении Северной Кореи остаются на столе", включая военный.

В последние месяцы КНДР регулярно осуществляет ракетные пуски, что вызывает серьезную озабоченность у Японии и ее союзников. Последнее ракетное испытание Пхеньяна состоялось 16 апреля, однако, по данным американских военных, завершилось неудачей: ракета взорвалась практически сразу после старта.

15 апреля в КНДР отпраздновали 105-ю годовщину со дня рождения первого и "вечного" президента народной республики Ким Ир Сена. В Пхеньяне по этому случаю прошел военный парад, на котором, как предполагают японские аналитики, были представлены новые модификации межконтинентальных баллистических ракет и баллистическая ракета подводной лодки.