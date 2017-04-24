Главы МИД Китая и Ирана обсудили сирийский вопрос

ПЕКИН, 24 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Селищев/. Глава МИД КНР Ван И обсудил с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом ситуацию на Корейском полуострове и пути урегулирования кризиса в Сирии. Об этом говорится в обнародованном сообщении МИД КНР, размещенном на сайте ведомства.

"Стороны провели обмен мнениями по Сирии и ситуации на Корейском полуострове, а также другим международным и региональным проблемам", - говорится в сообщении МИД КНР.

В ходе встречи Ван И отметил, что Иран является "важной страной исторического Шелкового пути". "Приглашаем руководителей Ирана принять участие в форуме "Одного пояса, одного пути" в Пекине", - сказал министр.

Форум "Один пояс, один путь" пройдет 14-15 мая в Пекине. Ожидается, что представители высшего руководства 28 государств, включая президента России Владимира Путина, примут участие в работе форума, посвященного проблемам региональной интеграции и взаимодействия стран Азии.