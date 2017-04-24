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Главы МИД Китая и Ирана обсудили сирийский вопрос

Международная панорама
24 апреля, 5:30 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Алексей Селищев
Также одной из тем беседы Ван И и Мохаммада Джавада Зарифа стала ситуация на Корейском полуострове
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ПЕКИН, 24 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Селищев/. Глава МИД КНР Ван И обсудил с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом ситуацию на Корейском полуострове и пути урегулирования кризиса в Сирии. Об этом говорится в обнародованном сообщении МИД КНР, размещенном на сайте ведомства.

"Стороны провели обмен мнениями по Сирии и ситуации на Корейском полуострове, а также другим международным и региональным проблемам", - говорится в сообщении МИД КНР.

В ходе встречи Ван И отметил, что Иран является "важной страной исторического Шелкового пути". "Приглашаем руководителей Ирана принять участие в форуме "Одного пояса, одного пути" в Пекине", - сказал министр.

Форум "Один пояс, один путь" пройдет 14-15 мая в Пекине. Ожидается, что представители высшего руководства 28 государств, включая президента России Владимира Путина, примут участие в работе форума, посвященного проблемам региональной интеграции и взаимодействия стран Азии.

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Темы
Кризис в Сирии Ситуация на Корейском полуострове
Страны
Иран Сирия Китай
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