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Макрон победил в первом туре выборов президента Франции

Международная панорама
24 апреля, 6:07 дата обновления: 24 апреля, 6:12 UTC+3
Лидер движения "На марше" набрал 23,75% голосов, его соперница от Нацфронта Марин Ле Пен получила 21,53% голосов
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ПАРИЖ, 24 апреля. /ТАСС/. Лидер движения "На марше" Эмманюэль Макрон победил в первом туре выборов президента Франции, набрав 23,75% голосов. Такие данные министерства внутренних дел республики приводит агентство Reuters.

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Председатель "Национального фронта" Марин Ле Пен получила 21,53% голосов, став вторым кандидатом, прошедшим во второй тур. Кандидат от правоцентристской партии "Республиканцы" Франсуа Фийон занимает третье место, получая 19,91% голосов, четвертым становится лидер леворадикального движения "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, за него проголосовали 19,64% избирателей.

В понедельник официально начинается новый этап предвыборной кампании, борьба теперь развернется между Макроном и Ле Пен. Решающее голосование, согласно закону, пройдет ровно через две недели после первого тура - в воскресенье, 7 мая. По его итогам определится имя 25-го президента Франции, который сменит в Елисейском дворце Франсуа Олланда, отказавшегося баллотироваться на второй пятилетний срок.

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Президентские выборы во Франции
Персоны
Ле Пен, Марин Макрон, Эмманюэль
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