Российские соотечественники намерены продолжать популяризацию русского языка в Аргентине

БУЭНОС-АЙРЕС, 24 апреля. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Участники 11-й конференции соотечественников в Аргентине намерены продолжить работу над популяризацией русского языка в южноамериканской республике, в том числе внутри диаспоры. Об этом говорится в заявлении, принятом по итогам форума в воскресенье.

"Продолжать активную работу по сохранению и продвижению русского языка по двум направлениям: образовательное и культурно-просветительское", - отмечается в документе. Соотечественники также обязались создать базу данных преподавателей русского языка в Аргентине, внести вклад в разработку образовательных программ для "субботних и воскресных билингвальных школ" и "стимулировать интерес к русскому языку в молодежной среде".

Кроме того, члены Координационного совета организаций российских соотечественников (КСОРС) Аргентины заявили, что хотят запустить программу, посвященную России, на одной из местных радиостанций.

Как отметил в разговоре с корреспондентом ТАСС советник-посланник посольства РФ в Аргентине Дмитрий Белов, на конференции также обсуждались вопросы "единства диаспоры, приема в КСОРС новых членов, так как несколько организаций проявили интерес к вступлению, а также проведение мероприятий, приуроченных к важным для России датам". Дипломат также подчеркнул, что одной из серьезных проблем остается распространение русского языка внутри диаспоры. "Происходит естественная смена поколений, и уже многие соотечественники, которые говорят на русском языке, находятся в достаточно пожилом возрасте. Но та молодежь, которая не говорит по-русски, хотя многие сейчас начали изучать его, занимается в танцевальных, хоровых коллективах и очень активно продвигают нашу культуру", - отметил Белов.

Руководитель представительства Россотрудничества Валерий Кучеров в свою очередь отметил, что "с каждым годом растет число желающих получить государственные стипендии на учебу в РФ, и это не только аргентинцы, но и соотечественники". Он также подчеркнул, что в Российском центре науки и культуры в Буэнос-Айресе в марте прошло сертифицированное тестирование по русскому языку как иностранному, которое было организовано совместно со специалистами из Санкт-Петербургского государственного университета. Участие в нем приняли 38 человек, из них 34 сдали экзамен успешно.

В этом году на конференцию съехались представители 17 организаций соотечественников из разных уголков Аргентины, в том числе городов Ушуая (провинция Огненная Земля, юг), Комодоро-Ривадавия (Чубут, юг), Мар-дель-Плата (Буэнос-Айрес, восток), Росарио (Санта-Фе, центр), Обера (Мисьонес, северо-восток), а также столицы и ее пригородов.