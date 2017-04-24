Южная Корея хочет провести с США совместные учения

Toshiba проведет отделение четырех компанийЭкономика и бизнес 24 апреля, 6:57
Кабмин утвердил перечень водных биоресурсов для добычиЭкономика и бизнес 24 апреля, 6:55
Politico: Трамп издаст указ об освоении новых мест для добычи нефти и газа у берегов СШАЭкономика и бизнес 24 апреля, 6:09
Макрон победил в первом туре выборов президента ФранцииМеждународная панорама 24 апреля, 6:07
"Вашингтон" победил "Торонто" и вышел в 1/4 финала плей-офф НХЛСпорт 24 апреля, 5:28
Эмманюэль Макрон и Марин Ле Пен вышли во второй тур президентских выборов во ФранцииМеждународная панорама 24 апреля, 4:50
"Ъ": "Яндекс" намерен сделать свои сервисы навигации платными для бизнесаЭкономика и бизнес 24 апреля, 3:51
СМИ: КНДР может провести новое ядерное испытание в ближайшее времяМеждународная панорама 24 апреля, 3:36
Бывший футболист сборной Чехии Райторал найден мертвым в своей квартиреСпорт 24 апреля, 3:13
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Южная Корея и США обсуждают возможность проведения совместных учений с участием американского атомного авианосца Carl Vinson на фоне обострения ситуации на Корейском полуострове. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейские власти.
"В настоящее время консультации о совместных учениях ведутся между обеими сторонами", - цитирует агентство пресс-секретаря министерства национальной обороны Республики Корея. Он не привел никаких подробностей.
Сейчас в водах Восточной Азии находятся две ударные группы ВМС США во главе с атомными авианосцами Carl Vinson и Ronald Reagan.
Обстановка на Корейском полуострове обострилась в начале прошлого года, когда Пхеньян осуществил атомный тест и позднее запустил ракету-носитель с искусственным спутником Земли. В сентябре 2016 года КНДР провела еще один атомный тест, а в течение года произвела более 20 ракетных пусков.