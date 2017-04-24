Южная Корея хочет провести с США совместные учения

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Южная Корея и США обсуждают возможность проведения совместных учений с участием американского атомного авианосца Carl Vinson на фоне обострения ситуации на Корейском полуострове. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейские власти.

"В настоящее время консультации о совместных учениях ведутся между обеими сторонами", - цитирует агентство пресс-секретаря министерства национальной обороны Республики Корея. Он не привел никаких подробностей.

Сейчас в водах Восточной Азии находятся две ударные группы ВМС США во главе с атомными авианосцами Carl Vinson и Ronald Reagan.

Обстановка на Корейском полуострове обострилась в начале прошлого года, когда Пхеньян осуществил атомный тест и позднее запустил ракету-носитель с искусственным спутником Земли. В сентябре 2016 года КНДР провела еще один атомный тест, а в течение года произвела более 20 ракетных пусков.