Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.04:
$ 56.23
€ 60.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Южная Корея хочет провести с США совместные учения

Международная панорама
24 апреля, 7:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, апреля. /ТАСС
Возможность проведения совместных учений с участием американского авианосца Carl Vinson в настоящее время обсуждается
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Южная Корея и США обсуждают возможность проведения совместных учений с участием американского атомного авианосца Carl Vinson на фоне обострения ситуации на Корейском полуострове. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейские власти.

Читайте также новости по теме:
Ситуация на Корейском полуострове
Глава МИД Австралии подтвердила, что КНДР угрожает ее стране
СМИ: учения НОАК в Бохайском заливе являются сигналом для США, КНДР и Южной Кореи
КНДР обещает начать войну за воссоединение Севера и Юга в ответ на провокации США

"В настоящее время консультации о совместных учениях ведутся между обеими сторонами", - цитирует агентство пресс-секретаря министерства национальной обороны Республики Корея. Он не привел никаких подробностей.

Сейчас в водах Восточной Азии находятся две ударные группы ВМС США во главе с атомными авианосцами Carl Vinson и Ronald Reagan.

Обстановка на Корейском полуострове обострилась в начале прошлого года, когда Пхеньян осуществил атомный тест и позднее запустил ракету-носитель с искусственным спутником Земли. В сентябре 2016 года КНДР провела еще один атомный тест, а в течение года произвела более 20 ракетных пусков.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США КНДР Республика Корея
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
17 главных фото недели: чудеса техники, природы и веры
Жажда жизни: феномен Игги Попа
Париж и Петр: как русский государь французского на руках носил
Фото
9
Все кандидаты на пост президента Франции проголосовали на выборах
6
Демонстранты потребовали от NYT прекратить лгать о России и Сирии
12
Один полицейский погиб, два получили ранения в результате стрельбы в Париже
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Макрон победил в первом туре выборов президента Франции
2
Госдеп призвал РФ использовать влияние для проведения расследования ОБСЕ взрыва в ЛНР
3
Порошенко предложил активизировать вопрос о миротворческом контингенте ООН в Донбассе
4
"Ъ": "Яндекс" намерен сделать свои сервисы навигации платными для бизнеса
5
Генштаб ВС РФ рассказал, как ПРО США может перехватывать российские ракеты
6
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
7
Эмманюэль Макрон и Марин Ле Пен вышли во второй тур президентских выборов во Франции
Темы дня
Загрузка...
Реклама