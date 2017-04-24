Дональд Трамп и Си Цзиньпин провели телефонный разговор, посвященный КНДР

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ПЕКИН, 24 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Селищев/. Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор, посвященный урегулированию проблемы Корейского полуострова. Как сообщает Центральное китайское телевидение, стороны также обсудили отношения Соединенных Штатов и КНР.
"Надеюсь, что все стороны будут проявлять сдержанность по вопросу КНДР", - заявил Си Цзиньпин и отметил, что "Китай выступает против действий, идущих вразрез (с линией) СБ ООН". "Все стороны должны избегать действий, способствующих росту напряженности", - добавил китайский лидер.
В настоящее время, по сообщению Центрального китайского телевидения, КНДР ведет подготовку к шестому ядерному испытанию.