Дональд Трамп и Си Цзиньпин провели телефонный разговор, посвященный КНДР

ПЕКИН, 24 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Селищев/. Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор, посвященный урегулированию проблемы Корейского полуострова. Как сообщает Центральное китайское телевидение, стороны также обсудили отношения Соединенных Штатов и КНР.

"Надеюсь, что все стороны будут проявлять сдержанность по вопросу КНДР", - заявил Си Цзиньпин и отметил, что "Китай выступает против действий, идущих вразрез (с линией) СБ ООН". "Все стороны должны избегать действий, способствующих росту напряженности", - добавил китайский лидер.

Пхеньян 16 апреля осуществил очередную попытку запуска ракеты, которая, по данным ВС США, оказалась безуспешной: ракета взорвалась практически сразу после старта. Попытка нового ракетного испытания состоялась на фоне отмечавшегося в субботу в КНДР 105-летия со дня рождения первого и "вечного" президента народной республики Ким Ир Сена. В Пхеньяне прошел масштабный военный парад, в ходе которого, как считают аналитики, была впервые продемонстрирована баллистическая ракета морского базирования.

В настоящее время, по сообщению Центрального китайского телевидения, КНДР ведет подготовку к шестому ядерному испытанию.