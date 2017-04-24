Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.04:
$ 56.23
€ 60.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Дональд Трамп и Си Цзиньпин провели телефонный разговор, посвященный КНДР

Международная панорама
24 апреля, 7:09 дата обновления: 24 апреля, 7:59 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Алексей Селищев
Председатель КНР выразил надежду, что "все стороны будут проявлять сдержанность по вопросу КНДР"
Поделиться
Материал из 1 страницы

ПЕКИН, 24 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Селищев/. Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор, посвященный урегулированию проблемы Корейского полуострова. Как сообщает Центральное китайское телевидение, стороны также обсудили отношения Соединенных Штатов и КНР.

"Надеюсь, что все стороны будут проявлять сдержанность по вопросу КНДР", - заявил Си Цзиньпин и отметил, что "Китай выступает против действий, идущих вразрез (с линией) СБ ООН". "Все стороны должны избегать действий, способствующих росту напряженности", - добавил китайский лидер.

Пхеньян 16 апреля осуществил очередную попытку запуска ракеты, которая, по данным ВС США, оказалась безуспешной: ракета взорвалась практически сразу после старта. Попытка нового ракетного испытания состоялась на фоне отмечавшегося в субботу в КНДР 105-летия со дня рождения первого и "вечного" президента народной республики Ким Ир Сена. В Пхеньяне прошел масштабный военный парад, в ходе которого, как считают аналитики, была впервые продемонстрирована баллистическая ракета морского базирования.

В настоящее время, по сообщению Центрального китайского телевидения, КНДР ведет подготовку к шестому ядерному испытанию.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Си Цзиньпин Трамп, Дональд
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
Страны
США КНДР Китай
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
17 главных фото недели: чудеса техники, природы и веры
Жажда жизни: феномен Игги Попа
Париж и Петр: как русский государь французского на руках носил
Фото
9
Все кандидаты на пост президента Франции проголосовали на выборах
6
Демонстранты потребовали от NYT прекратить лгать о России и Сирии
12
Один полицейский погиб, два получили ранения в результате стрельбы в Париже
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Макрон победил в первом туре выборов президента Франции
2
Госдеп призвал РФ использовать влияние для проведения расследования ОБСЕ взрыва в ЛНР
3
Порошенко предложил активизировать вопрос о миротворческом контингенте ООН в Донбассе
4
"Ъ": "Яндекс" намерен сделать свои сервисы навигации платными для бизнеса
5
Генштаб ВС РФ рассказал, как ПРО США может перехватывать российские ракеты
6
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
7
Эмманюэль Макрон и Марин Ле Пен вышли во второй тур президентских выборов во Франции
Темы дня
Загрузка...
Реклама