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В Киргизии задержали члена одной из международных террористических группировок

Международная панорама
24 апреля, 7:43 UTC+3 БИШКЕК /Корр. ТАСС, Вадим Нешкумай
Установлено, что в 2016 году он был завербован членами террористической организации для последующей переброски в один из лагерей подготовки боевиков в Сирии
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БИШКЕК, 24 апреля. /Корр. ТАСС Вадим Нешкумай/. Сотрудники Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии задержали члена одной из международных террористических организаций, который прошел боевую подготовку на территории Сирии. Об этом сообщил отдел по связям с общественностью ГКНБ.

По данным ведомства, подозреваемый был задержан в ходе проведения "контртеррористических мероприятий по выявлению и пресечению каналов вербовки, переправки рекрутов для участия в вооруженном конфликте в Сирии и обратной переброски для совершения террористических акций". "Задержан член международной террористической организации, гражданин Киргизстана 1994 года рождения, уроженец Джалал-Абадской области (юг республики)", - говорится в сообщении. Его имя и фамилия в интересах следствия пока не разглашаются.

"Установлено, что в 2016 году, находясь за рубежом, он был завербован членами террористической организации для последующей переброски в один из лагерей подготовки боевиков в Сирии", - отмечается в документе. В отношении подозреваемого в настоящее время "проводятся соответствующие мероприятия".

По данным правоохранительных органов Киргизии, в общей сложности из республики в Сирию и Ирак для участия в боевых действиях в рядах террористических бандформирований уехали более 500 человек.

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