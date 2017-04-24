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ЛНР передала ОБСЕ тело погибшего наблюдателя

Международная панорама
24 апреля, 8:57 UTC+3 ЛУГАНСК ЛУГАНСК 24, апреля. /ТАСС
Тело было передано украинской стороне, сообщил представитель ЛНР на минских переговорах Владислав Дейнего
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ЛУГАНСК, 24 апреля. /ТАСС/. Представители провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) передали сотрудникам Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, работающим на подконтрольной Киеву территории, тело погибшего при взрыве наблюдателя. Об этом агентству Луганскинформцентр сообщил уполномоченный представитель ЛНР на минских переговорах Владислав Дейнего.

"Тело наблюдателя ОБСЕ передано украинской стороне", - сказал он.

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Украинская сторона подтвердила данную информацию. Как сообщил пресс-офицер Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня Дмитрий Струтинский в эфире телеканала "112 Украина", тело было передано в воскресенье, 23 апреля, около 22:00. По его словам, для этого сторонами был согласован режим тишины по направлению Первомайск-Молодежное-Попасное и создан коридор для эвакуации тела. Он также добавил, что информацию о расследовании инцидента будет предоставлять ОБСЕ.

В районе села Пришиб Славяносербского района ЛНР 23 апреля при следовании двух экипажей СММ ОБСЕ по маршруту Славяносербск - село Сокольники произошел автомобиль наблюдателей подорвался на противотанковой мине, в результате чего один представитель миссии погиб, двое получили ранения.

В министерстве государственной безопасности (МГБ) ЛНР заявили, что в районе Пришиба "действовала подготовленная украинская диверсионно-разведывательная группа".

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