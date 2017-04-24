Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.04:
$ 56.23
€ 60.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В ВС Казахстана введены должности офицеров по противодействию религиозному экстремизму

Международная панорама
24 апреля, 9:02 UTC+3 АСТАНА /Корр. ТАСС, Юлия Нитченко
Кроме того, в армии создана специальная структура по работе с семьями служащих
Поделиться
Материал из 1 страницы

АСТАНА, 24 апреля. /Корр. ТАСС Юлия Нитченко/. Министерство обороны Казахстана ввело должности офицеров по идеологической работе, направленной на противодействие религиозному экстремизму. Об этом сообщил глава ведомства Сакен Жасузаков в ходе заседания Мажилиса (нижней палаты) парламента.

"Чтобы можно было знать, как этот вопрос влияет на деятельность военнослужащих, введены должности офицеров по идеологической работе и спецпропаганде для противодействия идеологии религиозного экстремизма и терроризма, начиная от уровня бригады и выше", - заявил министр.

Также Жасузаков отметил, что в ВС создана специальная структура по работе с семьями служащих. "Понимая, что от морально-психологического климата в семье зависит настрой на службу, а за ним - боеготовность и боеспособность армии, мы создали службу по работе с членами семей военнослужащих. В штаты воинских частей введены порядка 120 должностей по работе с членами семей военнослужащих, утверждено руководство, определены цели и задачи, порядок работы командиров во взаимодействии с указанными должностными лицами", - уточнил глава минобороны.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Казахстан
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
17 главных фото недели: чудеса техники, природы и веры
Жажда жизни: феномен Игги Попа
Париж и Петр: как русский государь французского на руках носил
Фото
9
Все кандидаты на пост президента Франции проголосовали на выборах
6
Демонстранты потребовали от NYT прекратить лгать о России и Сирии
12
Один полицейский погиб, два получили ранения в результате стрельбы в Париже
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Макрон победил в первом туре выборов президента Франции
2
Сбербанк возобновил обслуживание карт Visa
3
Турция продлила срок безвизового пребывания для граждан России
4
Госдеп призвал РФ использовать влияние для проведения расследования ОБСЕ взрыва в ЛНР
5
Порошенко предложил активизировать вопрос о миротворческом контингенте ООН в Донбассе
6
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
7
"Ъ": "Яндекс" намерен сделать свои сервисы навигации платными для бизнеса
Темы дня
Загрузка...
Реклама