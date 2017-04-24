В ВС Казахстана введены должности офицеров по противодействию религиозному экстремизму

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АСТАНА, 24 апреля. /Корр. ТАСС Юлия Нитченко/. Министерство обороны Казахстана ввело должности офицеров по идеологической работе, направленной на противодействие религиозному экстремизму. Об этом сообщил глава ведомства Сакен Жасузаков в ходе заседания Мажилиса (нижней палаты) парламента.
"Чтобы можно было знать, как этот вопрос влияет на деятельность военнослужащих, введены должности офицеров по идеологической работе и спецпропаганде для противодействия идеологии религиозного экстремизма и терроризма, начиная от уровня бригады и выше", - заявил министр.
Также Жасузаков отметил, что в ВС создана специальная структура по работе с семьями служащих. "Понимая, что от морально-психологического климата в семье зависит настрой на службу, а за ним - боеготовность и боеспособность армии, мы создали службу по работе с членами семей военнослужащих. В штаты воинских частей введены порядка 120 должностей по работе с членами семей военнослужащих, утверждено руководство, определены цели и задачи, порядок работы командиров во взаимодействии с указанными должностными лицами", - уточнил глава минобороны.