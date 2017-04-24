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МИД Бельгии: победа правых на выборах во Франции станет катастрофой для ЕС

Международная панорама
24 апреля, 9:57 UTC+3 БРЮССЕЛЬ /Корр. ТАСС, Виктория Дубровина
Глава ведомства заявил, что желает Франции победы на президентских выборах лидера движения "На марше" Эмманюэля Макрона
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БРЮССЕЛЬ, 24 апреля. /Корр. ТАСС Виктория Дубровина/. Победа правых на президентских выборах во Франции обернется крайне негативными последствиями для Евросоюза. Такое мнение выразил в эфире телеканала RTL глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс, комментируя итоги первого тура президентских выборов во Франции, в котором, по данным МВД, лидируют представитель левых сил Эмманюэль Макрон (23,86%) и лидер правого "Национального фронта" Марин Ле Пен (21,43%).

"Евросоюз был основан на базе франко-германского примирения, и победа правых националистических сил во Франции, которая является одной из стран-основательниц сообщества, стала бы катастрофой для ЕС", - считает он.

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Рейндерс отметил, что желает Франции победы лидера движения "На марше". "В программе Эмманюэля Макрона есть сильные социалистические тенденции, и многие позиции близки мне лично. Я не могу предсказать, в каком направлении он двинется, если станет президентом, но искренне желаю Франции его победы", - подчеркнул глава МИД, являющийся одним из лидеров бельгийских либеральных демократов.

Ранее в поддержку Макрона выступили представители руководства ЕС, включая главу Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера и верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерику Могерини, начинающую 24 апреля свой первый официальный визит в Москву в этой должности.

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Темы
Президентские выборы во Франции
Персоны
Ле Пен, Марин Макрон, Эмманюэль
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