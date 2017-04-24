СМИ: патрули мониторинговой миссии ОБСЕ приостановили работу в ЛНР

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ЛУГАНСК, 24 апреля. /ТАСС/. Патрули Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ приостановили работу на территории провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) после подрыва автомобиля наблюдателей в районе села Пришиба. Об этом агентству Луганскинформцентр сообщил источник в международной организации.
"Сегодня патрули никуда не выезжают, будут ли они работать завтра, пока не понятно", - приводит его слова агентство.
Ранее уполномоченный представитель ЛНР на минских переговорах Владислав Дейнего сообщил, что в связи с подрывом автомобиля патруля СММ на неопределенный срок переносится планировавшееся на этой неделе заседание участников подгруппы по безопасности контактной группы.
Патруль СММ ОБСЕ подорвался на мине близ села Пришиб Славяносербского района ЛНР 23 апреля. Два экипажа наблюдателей следовали по маршруту Славяносербск - село Сокольники. В результате один представитель миссии - гражданин США - погиб, двое - граждане Чехии и Германии - получили ранения.
Вечером в воскресенье тело погибшего с территории ЛНР было передано украинской стороне.