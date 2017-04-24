Министр обороны Афганистана ушел в отставку после нападения талибов на воинскую часть

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ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 24 апреля. /ТАСС/. Министр обороны Афганистана Абдулла Хан Хабиби и начальник генштаба Кадам Шах Шахим ушли в отставку после нападения боевиков радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) на воинскую часть в провинции Балх. Об этом сообщил телеканал Tolo News.
Экстремисты совершили нападение на мечеть на территории воинской части во время пятничной молитвы. Министерство обороны Афганистана сообщило, что атаковавшие прибыли на двух армейских внедорожниках и были одеты в военную форму. По данным агентства AFP, в результате атаки 150 афганских военнослужащих погибли, десятки получили ранения.