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Министр обороны США прибыл с необъявленным визитом в Афганистан

Международная панорама
24 апреля, 10:47 UTC+3
Джеймс Мэттис планирует провести переговоры с представителями Вооруженных сил и должностными лицами страны
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МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Министр обороны США Джеймс Мэттис прибыл с необъявленным визитом в Афганистан для встречи с вооруженными силами и должностными лицами страны. Об этом сообщило агентство Reuters.

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Мэттис, Джеймс
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