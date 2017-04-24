Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.04:
$ 56.23
€ 60.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Париже задержаны 143 участника манифестации против "Национального фронта"

Международная панорама
24 апреля, 11:06 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Михаил Тимофеев
Акция протеста проводилась так называемыми "антифашистскими" и "антикапиталистическими" группировками
Поделиться
Материал из 1 страницы
© AP Photo/Emilio Morenatti

ПАРИЖ, 24 апреля. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Правоохранительные органы французской столицы минувшей ночью задержали 143 человека на площади Бастилии, где проходила несанкционированная манифестация против партии "Национальный фронт", которую возглавляет Марин Ле Пен. Об этом сообщила префектура полиции Парижа.

По информации ведомства, в ходе возникших беспорядков пострадали шесть полицейских и трое демонстрантов, под стражей в настоящее время остаются 29 человек. Акция проводилась так называемыми "антифашистскими" и "антикапиталистическими" группировками.

Смотрите также
Эмманюэль Макрон и Марин Ле Пен вышли во второй тур президентских выборов во Франции

После объявления результатов первого тура президентских выборов около 300 человек вышли на центральную часть площади Бастилии и к расположенному рядом зданию парижской оперы. При этом через социальные сети они распространили призывы провести в Париже "ночь баррикад".

Прибывших сотрудников правоохранительных органов они начали забрасывать камнями, бутылками и петардами. Движение транспорта на главной площади восточной части Парижа было прервано. Полиции удалось быстро вытеснить манифестантов, однако те продолжили хулиганство на соседних улицах, разбивая витрины магазинов. Также злоумышленники сожгли пять автомобилей.

Часть манифестантов протестовала в ходе акции и против кандидатуры в президенты страны лидера движения "На марше" Эмманюэля Макрона, выкрикивая лозунги о том, что он "является представителем банков и большого капитала".

Смотрите также
Марин Ле Пен
Марин Ле Пен готовится к решающему туру

Аналогичные акции левых экстремистов прошли в Нанте на западе страны, где правоохранители также задержали несколько хулиганов, пытавшихся громить отделения банков и бросавших в стражей порядка бутылки с зажигательной жидкостью. Манифестации состоялись также в Руане и Рене, где они прошли без особых инцидентов.

Первый тур президентских выборов во Франции состоялся 23 апреля. По предварительным данным, в слудующий тур прошли лидер движения "На марше" Эмманюэль Макрон (23,86% голосов) и глава "Национального фронта" Марин Ле Пен (21,43% голосов). Кандидат от правоцентристской партии "Республиканцы" Франсуа Фийон занимает третье место (19,94% голосов), четвертым становится лидер леворадикального движения "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон (19,62% избирателей).

Смотрите также

МИД Бельгии: победа правых на выборах во Франции станет катастрофой для ЕС
Мельников: говорить о фаворитах на выборах президента Франции можно лишь формально
Эмманюэль Макрон рассчитывает стать самым молодым президентом

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Президентские выборы во Франции
Персоны
Ле Пен, Марин Фийон, Франсуа Меланшон, Жан-Люк Макрон, Эмманюэль
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Поселились далеко от всех: живем тихо". Жизнь Романовых в изгнании глазами последней императрицы
Севером пойдем
Жажда жизни: феномен Игги Попа
Фото
15
Эмманюэль Макрон и Марин Ле Пен вышли во второй тур президентских выборов во Франции
9
Все кандидаты на пост президента Франции проголосовали на выборах
6
Демонстранты потребовали от NYT прекратить лгать о России и Сирии
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Металл горел как дерево": Леонов о гибели космонавта Комарова
2
Макрон победил в первом туре выборов президента Франции
3
Сбербанк возобновил обслуживание карт Visa
4
СМИ: ученые из Сингапура считают, что нашли причину рецидива онкологических заболеваний
5
Доклад: военные расходы США в 2016 году составили $611 млрд, РФ - $69,2 млрд
6
Военные начали поднимать со дна Дона танк времен войны
7
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
Темы дня
Загрузка...
Реклама