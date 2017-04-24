В Париже задержаны 143 участника манифестации против "Национального фронта"

ПАРИЖ, 24 апреля. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Правоохранительные органы французской столицы минувшей ночью задержали 143 человека на площади Бастилии, где проходила несанкционированная манифестация против партии "Национальный фронт", которую возглавляет Марин Ле Пен. Об этом сообщила префектура полиции Парижа.

По информации ведомства, в ходе возникших беспорядков пострадали шесть полицейских и трое демонстрантов, под стражей в настоящее время остаются 29 человек. Акция проводилась так называемыми "антифашистскими" и "антикапиталистическими" группировками.

После объявления результатов первого тура президентских выборов около 300 человек вышли на центральную часть площади Бастилии и к расположенному рядом зданию парижской оперы. При этом через социальные сети они распространили призывы провести в Париже "ночь баррикад".

Прибывших сотрудников правоохранительных органов они начали забрасывать камнями, бутылками и петардами. Движение транспорта на главной площади восточной части Парижа было прервано. Полиции удалось быстро вытеснить манифестантов, однако те продолжили хулиганство на соседних улицах, разбивая витрины магазинов. Также злоумышленники сожгли пять автомобилей.

Часть манифестантов протестовала в ходе акции и против кандидатуры в президенты страны лидера движения "На марше" Эмманюэля Макрона, выкрикивая лозунги о том, что он "является представителем банков и большого капитала".

Аналогичные акции левых экстремистов прошли в Нанте на западе страны, где правоохранители также задержали несколько хулиганов, пытавшихся громить отделения банков и бросавших в стражей порядка бутылки с зажигательной жидкостью. Манифестации состоялись также в Руане и Рене, где они прошли без особых инцидентов.

Первый тур президентских выборов во Франции состоялся 23 апреля. По предварительным данным, в слудующий тур прошли лидер движения "На марше" Эмманюэль Макрон (23,86% голосов) и глава "Национального фронта" Марин Ле Пен (21,43% голосов). Кандидат от правоцентристской партии "Республиканцы" Франсуа Фийон занимает третье место (19,94% голосов), четвертым становится лидер леворадикального движения "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон (19,62% избирателей).