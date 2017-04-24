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Председатель ОБСЕ заявил, что работа миссии наблюдателей на Украине должна быть продолжена

Международная панорама
24 апреля, 11:23 UTC+3 ВЕНА /Корр. ТАСС, Дмитрий Валеев
Себастьян Курц добавил, что важно контролировать прекращение огня, иначе страдания людей будут еще больше
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ВЕНА, 24 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. ОБСЕ рассмотрит меры для укрепления миссии наблюдателей на Украине, она должна продолжить свою работу, несмотря на гибель сотрудника. Об этом заявил  действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Австрии Себастьян Курц.

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"Это был трагический день для нас всех, но надо отметить, что мы всегда осознавали риски, и было понятно, что эта миссия не просто важная, но и опасная. Сейчас мы делаем все возможное, чтобы организовать тщательное расследование, - сказал Курц в эфире радиостанции О-1. - Разумеется, мы еще раз подумаем, как можно укрепить нашу работу, чтобы подобные происшествия не повторялись".

"Со своей стороны я принципиально привержен этой миссии. Очень важно быть на месте и следить, чтобы стороны конфликта были разведены друг от друга. Важно контролировать прекращение огня, иначе страдания людей будут еще больше, они и без того слишком большие", - подчеркнул глава австрийского МИД.

23 апреля в районе села Пришиб Славяносербского района ЛНР при следовании двух экипажей СММ ОБСЕ по маршруту Славяносербск - село Сокольники произошел подрыв на противотанковой мине автомобиля наблюдателей, в результате чего один представитель миссии - гражданин США - погиб, двое - гражданине Чехии и Германии - получили ранения. В воскресенье вечером тело погибшего с территории ЛНР было передано украинской стороне.

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Кризис на Украине Гибель наблюдателя ОБСЕ под Луганском
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