Председатель ОБСЕ заявил, что работа миссии наблюдателей на Украине должна быть продолжена

Хоккеисты Радулов и Зайцев вызваны в сборную России для подготовки к ЧМСпорт 24 апреля, 12:38
Двукратный чемпион ОИ по дзюдо Ринер выступит на этапе "Большого шлема" в ЕкатеринбургеСпорт 24 апреля, 12:35
Рябков: гендиректор ОЗХО не приедет на конференцию по безопасности в МосквуПолитика 24 апреля, 12:28
Погода на Первомай в Москве будет солнечной и теплойМосква 24 апреля, 12:21
Парковка в Москве на майские праздники будет бесплатнойМосква 24 апреля, 12:07
Количество положительных допинг-проб с ОИ 2008 и 2012 гг. возросло до 182Спорт 24 апреля, 12:06
Матвиенко предложила дать оценку эффективности работы РоскомнадзораОбщество 24 апреля, 12:03
"Металл горел как дерево": Леонов о гибели космонавта КомароваКосмос 24 апреля, 12:02
Мамиашвили: борец Богомоев находится в реанимации после происшествия в ИркутскеСпорт 24 апреля, 12:01
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВЕНА, 24 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. ОБСЕ рассмотрит меры для укрепления миссии наблюдателей на Украине, она должна продолжить свою работу, несмотря на гибель сотрудника. Об этом заявил действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Австрии Себастьян Курц.
"Это был трагический день для нас всех, но надо отметить, что мы всегда осознавали риски, и было понятно, что эта миссия не просто важная, но и опасная. Сейчас мы делаем все возможное, чтобы организовать тщательное расследование, - сказал Курц в эфире радиостанции О-1. - Разумеется, мы еще раз подумаем, как можно укрепить нашу работу, чтобы подобные происшествия не повторялись".
"Со своей стороны я принципиально привержен этой миссии. Очень важно быть на месте и следить, чтобы стороны конфликта были разведены друг от друга. Важно контролировать прекращение огня, иначе страдания людей будут еще больше, они и без того слишком большие", - подчеркнул глава австрийского МИД.
23 апреля в районе села Пришиб Славяносербского района ЛНР при следовании двух экипажей СММ ОБСЕ по маршруту Славяносербск - село Сокольники произошел подрыв на противотанковой мине автомобиля наблюдателей, в результате чего один представитель миссии - гражданин США - погиб, двое - гражданине Чехии и Германии - получили ранения. В воскресенье вечером тело погибшего с территории ЛНР было передано украинской стороне.