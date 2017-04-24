Председатель ОБСЕ заявил, что работа миссии наблюдателей на Украине должна быть продолжена

ВЕНА, 24 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. ОБСЕ рассмотрит меры для укрепления миссии наблюдателей на Украине, она должна продолжить свою работу, несмотря на гибель сотрудника. Об этом заявил действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Австрии Себастьян Курц.

"Это был трагический день для нас всех, но надо отметить, что мы всегда осознавали риски, и было понятно, что эта миссия не просто важная, но и опасная. Сейчас мы делаем все возможное, чтобы организовать тщательное расследование, - сказал Курц в эфире радиостанции О-1. - Разумеется, мы еще раз подумаем, как можно укрепить нашу работу, чтобы подобные происшествия не повторялись".

"Со своей стороны я принципиально привержен этой миссии. Очень важно быть на месте и следить, чтобы стороны конфликта были разведены друг от друга. Важно контролировать прекращение огня, иначе страдания людей будут еще больше, они и без того слишком большие", - подчеркнул глава австрийского МИД.

23 апреля в районе села Пришиб Славяносербского района ЛНР при следовании двух экипажей СММ ОБСЕ по маршруту Славяносербск - село Сокольники произошел подрыв на противотанковой мине автомобиля наблюдателей, в результате чего один представитель миссии - гражданин США - погиб, двое - гражданине Чехии и Германии - получили ранения. В воскресенье вечером тело погибшего с территории ЛНР было передано украинской стороне.