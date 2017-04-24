Эрдоган подал в суд на политолога из Франции

АНКАРА, 24 апреля. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Президент Турции Тайип Эрдоган подал в суд на французского политолога Филиппа Моро Дефаржа за то, что последний публично говорил о покушении на жизнь турецкого президента. Об этом сообщило агентство Anadolu.

По его данным, адвокат главы государства Хюсейин Айдын требует возбуждения дела по обвинениям в "подстрекательстве к покушению на жизнь президента" и "фактическом нападении" на него. Предметом разбирательства являются высказывания Дефаржа в эфире французского ТВ во время обсуждения итогов референдума по поправкам в конституцию Турции. Политолог, как цитирует его агентство, якобы сказал, что "законные пути (для пересмотра итогов голосования - прим. ТАСС) закрылись, (остается) или гражданская война, или же - и это непростое предположение - убийство Эрдогана".

Дефарж также добавил, что "в текущих условиях нельзя забывать о покушении". Все эти слова француза и стали основанием для иска, в котором президент указывает на необходимость проведения экспертизы психического состояния политолога наряду с чисто уголовными процедурами.

По турецким законам ответчик может не находиться на территории Турции, чтобы против него было заведено такое дело. Истец просит в случае приезда или выдачи Дефаржа республике официально "убедиться в том, здоров ли он психически, и если да, то изучить его связи с террористическими организациями РПК и ФЕТО (Рабочая партия Курдистана и сторонники Фетхуллаха Гюлена - прим. ТАСС), узнать, кому дано распоряжение о покушении на президента".

По итогам расследования на основании собранных улик Эрдоган просит прокуратуру предъявить официальные обвинения французу и открыть дело против него и всех связанных с ним подозреваемых.