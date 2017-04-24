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В Евросоюзе 26 апреля рассмотрят либерализацию визового режима для Украины

Международная панорама
24 апреля, 13:13 UTC+3 БРЮССЕЛЬ /Корр. ТАСС, Виктория Дубровина
Если документ будет одобрен, то он вступит в силу на 20-й день после публикации текста в Официальном журнале ЕС
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БРЮССЕЛЬ, 24 апреля. /Корр. ТАСС Виктория Дубровина/. Комитет постоянных представителей ЕС (COREPER) рассмотрит на плановой встрече 26 апреля в Брюсселе текст соглашения Совета ЕС с Европарламентом о либерализации визового режима для Украины. Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС.

"Документ под названием "Постановление Европейского парламента и Совета ЕС дополняющее список третьих стран, граждане которых должны иметь визы при пересечении внешних границ и тех, граждане которых исключены из этого требования (Украина)", числится в списке из 34 законопроектов, которые предстоит рассмотреть на этой встрече", - говорится в сообщении.

Документ предполагает отмену виз для краткосрочных поездок (до 90 дней) в страны Шенгенской зоны для граждан Украины, имеющих биометрические паспорта. Если документ будет окончательно одобрен, он должен вступить в силу на 20-й день после публикации утвержденного текста в Официальном журнале ЕС.

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