Могерини: у ЕС и России пока остаются глобальные разногласия по Украине

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/ . Глобальные разногласия по Украине все еще существуют между Европейским союзом и Россией. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

"Определенно у ЕС есть некоторые глобальные разногласия с Россией, в первую очередь, по вопросу Украины", - сказала она.

Могерини также заявила, что выполнение минских соглашений особенно актуально на фоне подрыва машины миссии ОБСЕ 23 апреля.

"Мы обсудили как воплощать в жизнь дорожную карту, основанную на минских соглашениях, - сказала она. - Этот вопрос наиболее актуален, особенно, когда на мине подорвалась машина миссии ОБСЕ".