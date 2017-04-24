Выборы во Франции: битва внесистемных кандидатов

Основатель движения "На марше", бывший министр экономики Эмманюэль Макрон и лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен вышли во второй тур выборов президента Франции. Кандидаты получили 23,75% и 21,53% голосов соответственно. Традиционные политические силы — "Республиканцы" и Соцпартия — оказались за бортом. Один из записных лидеров гонки Франсуа Фийон и глава движения "Франция непокорная" Жан-Люк Меланшон хотя и набрали значительное количество голосов, но все же выбыли из борьбы. Социалист Бенуа Амон набрал чуть более 6% — это худший показатель кандидата от Социалистической партии за последние 30 лет.

Эксперты констатируют: итогом первого тура выборов во Франции стала победа внесистемных кандидатов, которая может свидетельствовать о смене политических поколений в стране. "Многим французам надоели крупные правительственные партии, ложные обещания, политическая элита как таковая, — пишут западные журналисты. — Эмманюэль Макрон и Марин Ле Пен каждый по-своему воплощают собой разочарование французов системой".

Кто же в итоге выиграет битву за Елисейский дворец: самовыдвиженец, не имеющий в биографии ни одной выборной должности, или лидер ультраправых, которая добилась небывалого успеха за счет "дедемонизации" партии своего отца? ТАСС вспоминает политические пути Эмманюэля Макрона и Марин Ле Пен.

39-летний Макрон — самый молодой кандидат на президентское кресло за всю историю Пятой республики. Он родился в 1977 году в городке Амьен на севере Франции в семье доктора медицинских наук и профессора неврологии. Будучи студентом, он изучал философию, а затем окончил элитную Национальную школу администрации — кузницу кадров для всей французской политической и бизнес-элиты. Слушатели этого вуза обязуются после выпуска отработать на государственной службе не менее 10 лет. С 2004 по 2008 год Макрон служил инспектором в министерстве экономики, но затем досрочно покинул госслужбу, из-за чего был вынужден вернуть государству деньги за обучение — €54 тыс. Его новым местом работы стала Rothschild & Co — финансово-холдинговая компания, которая контролируется французской и английской ветвями семьи Ротшильдов. Будучи инвестиционным менеджером, он, по данным СМИ, заработал около €2 млн благодаря сделке по покупке концерном Nestlе одного из филиалов американской компании Pfizer.

Свой среди чужих, чужой среди своих

В политику Макрон вернулся в 2012 году, когда Франсуа Олланд позвал его в свою команду. Избранный президент-социалист благоволил к успешному эксперту и сначала назначил его своим экономическим советником и спичрайтером, а спустя еще два года доверил пост министра экономики, промышленности и цифровых дел. Любопытно, что такой высокий пост Макрон, вопреки устоявшимся нормам, получил без какого-либо опыта работы на выборной должности (например, депутатской). Более того, к социалистической партии он относился формально, даже не платил положенные партийные взносы, что нехарактерно для остальных членов команды Олланда. Наблюдатели неоднократно отмечали, что либеральные экономические взгляды Макрона плохо вписывались в традиционную линию Соцпартии. Сам политик честно признавался в беседах с журналистами: "Я состоял в Соцпартии, но я не социалист".

В кабинете Макрон заслужил репутацию либерала. Он ратовал за сбалансированность государственных финансов и свободную игру рынка. Его наиболее заметной инициативой стала разработка закона об обеспечении деловой активности и равенства возможностей (в народе — "закон Макрона"), а самым известным высказыванием — заявление в интервью газете Eco: "Нам нужны молодые французы, которые хотели бы стать миллиардерами".

Ближе к середине 2016 года Макрон начал отдаляться от администрации Олланда. В апреле он создал собственное политическое движение "На марше" и после первого же митинга получил выговор от президента за нарушение партийной дисциплины: "Если ты не уважаешь правила — иди вон!" Летом Макрон высказался против запрета на ношение чадры во французских университетах, отмежевавшись от линии главы кабинета Манюэля Вальса: "Не думаю, что нужно придумывать новые законы, чтобы преследовать тех, кто хотел бы сохранить и во время занятий отличительные знаки своей религии". 30 августа 2016 года Макрон уволился из правительства, заявил о президентских амбициях и начал агитационные поездки по городам Франции. На тот момент его рейтинг по стране составлял не более 10%.

Позиция независимого кандидата не мешала Макрону пользоваться поддержкой Елисейского дворца. Многие представители ближайшего окружения уходящего президента — министры, депутаты и сенаторы-социалисты — влились в ряды движения "На марше". В этой связи оппоненты Макрона прямо упрекают его в том, что в случае избрания он станет "политической реинкарнацией Олланда". В преддверии первого тура голосования предвыборный рейтинг лидера движения "На марше" достигал отметки 24%.

Центрист поневоле

Свою предвыборную программу Макрон называет "Стратегией метеора" (в том смысле, что в президентскую гонку он попал так же быстро, как небесное тело врывается в атмосферу Земли). Политик не любит называть себя центристом, но по сути именно им и является. Его программа предусматривает создание собственного, "третьего пути" между лагерями "левых" и "правых". По мнению Макрона, подобное разделение только вредило Франции на протяжении последних 200 лет. "Моя цель — не объединить "левых" или "правых", но объединить французский народ", — заявил он во время выдвижения своей кандидатуры на выборы осенью 2016 года. Впрочем, работа в лагере социалистов довольно сильно сказалась на внутриполитической программе Макрона: она предполагает реформу налога на состояние для богатых французов, сокращение налогов на медицинское страхование и пособие по безработице, увеличение минимального размера оплаты труда. Он также намерен сократить продолжительность рабочей недели для пожилых людей до 32 часов и наделить пособиями по безработице индивидуальных предпринимателей и фрилансеров.

Что касается международной повестки, то политик не причисляет себя ни к евроскептикам, ни к ярым сторонникам ЕС. По мнению Макрона, Шенгенская зона, единство рынка и валюты должны быть сохранены, но европейский проект в нынешнем виде нуждается в реформации. В отличие от Марин Ле Пен, Макрон не симпатизирует Трампу, не считает необходимым выход Франции из НАТО, но выступает за увеличение расходов на "оборонку" до 2% от ВВП. Отдельно стоит отметить его взгляды на франко-российские отношения: кандидат в президенты уверен, что Парижу необходимо нормализовать отношения с Москвой, а также рассматривать вопрос об отмене санкций. "Франция не может позволять Соединенным Штатам диктовать себе направление внешней политики, — говорил Макрон в ноябре 2016 года. — У нас должен быть постоянный независимый диалог с Россией".

Все эти взгляды сделали Макрона идеальным кандидатом для тех, кому социалист Бенуа Амон казался слишком "левым", а Марин Ле Пен — слишком "правой". А с учетом многочисленных коррупционных скандалов вокруг Фийона, лидер движения "На марше" и вовсе превратился в главного претендента на место в Елисейском дворце. Хотя избежать подобных скандалов не получилось и у Макрона. В середине марта 2017 года прокуратура Франции начала предварительное расследование в связи с его поездкой в Лас-Вегас в январе 2016 года. Путешествие ценой в несколько сотен тысяч евро оплатила частная компания без надлежащего тендера, что считается нарушением закона. Кроме того, политика заподозрили в сокрытии доходов: журналисты нашли нестыковки в его декларациях.

Любовь в большой политике

В преддверии выборов французы активно обсуждали еще одну сторону биографии Макрона — его личную жизнь. Свою будущую спутницу жизни кандидат в президенты встретил в школе в возрасте 15 лет — Бриджит Тронье была его учительницей. На тот момент ей уже исполнилось 40, у нее была семья и трое детей. Тронье преподавала французский и заведовала театральным кружком, куда ходил Макрон. Их роман начался в 11-м классе, когда молодой человек предложил своему педагогу вместе написать пьесу. На некоторое время им было суждено расстаться, поскольку последний год Макрон доучивался в парижском лицее Генриха IV. "Ты от меня не отстанешь. Я вернусь и женюсь на тебе", — говорил будущий политик, и слово свое он сдержал: в 2007 году Макрон и Тронье вступили в брак.

Этот союз не был обделен вниманием прессы. Некоторые СМИ раскритиковали Макрона за выставление своей необычной личной жизни напоказ, назвав его "домашним зверьком" в руках более взрослой женщины. Кто-то даже предположил, что политик скрывает свою гомосексуальность, а брак использует как прикрытие (эти слухи Макрону пришлось опровергать в эфире национального телевидения). Однако большинство журналистов оказалось на стороне необычной пары: таблоиды помещают их на первую полосу, называют Тронье "иконой стиля" и умиляются фотографиям, на которых молодой Макрон кормит детским питанием одного из семи своих приемных внуков.

Как отмечает The New York Times, французы не склонны заниматься морализаторством, но проявляют чрезвычайный интерес к личной жизни президента — ее освещение в СМИ является своеобразным барометром, показывающим, насколько он популярен в народе ("Когда люди перестали интересоваться, с кем заводит интрижки Олланд, стало понятно, что его карьере конец"). Единственное требование, которое французская публика предъявляет к романтическим отношениям своего лидера, — это искренность. "Считается, что, если любовная история была выдумана, его политические обещания тоже являются неискренними", — пишет NYT. Макрон же своими действиями показал, что ему нечего скрывать или стыдиться, и только выиграл от этого в глазах электората.

Ле Пен родилась в благополучном парижском пригороде Нейи-сюр-Сен 5 августа 1968 года. Во Франции этот памятный год вошел в историю как время беспрецедентных студенческих волнений, "майской революции". Спустя еще четыре года ее отец Жан-Мари Ле Пен создал партию "Национальный фронт". Его главными требованиями на протяжении последующей истории стали резкое ограничение иммиграции, прекращение строительства мечетей, отмена двойного гражданства, обуздание преступности с помощью жестких наказаний, выход из зоны евро, максимальное "раскрепощение" предприятий.

Младшая среди трех дочерей в доме, Марин рано столкнулась с насильственной стороной политики. Ноябрьской ночью 1976 года восьмилетняя школьница проснулась от холода и обнаружила, что ее кровать усыпана осколками стекла. В этот вечер в жилой дом в пятнадцатом округе Парижа бросили бомбу. Покушались на ее отца.

Жанна д' Арк XXI века Испытания сделали ее "лепенистом". В день конкурса на замещение должности секретаря судебного заседания студентке юридического факультета рекомендовали оставить все надежды на вакансию: "Из-за вашей фамилии у вас нет никаких шансов выиграть в этом состязании". Окончив университет, она стала в 1992 году адвокатом парижской коллегии. Ирония судьбы: мэтру Ле Пен приходилось защищать иммигрантов, не имеющих законных оснований для пребывания во Франции. Эти дела она выигрывала. Смотрите также Марин Ле Пен готовится к решающему туру Поступив затем в канцелярию НФ, она связала свою карьеру с этой партией, избравшей ее в январе 2011 года своим председателем. "В молодости я любила петь, веселиться. А сейчас у меня даже нет времени сходить в ресторан", — посетовала Марин в одном из интервью. У нее трое детей от первого брака: Жанна, Матильда и Луи. Они носят фамилию отца — Франка Шоффруа. Семья живет в парижском пригороде Сен-Клу. Из исторических персонажей с наибольшим почтением Марин Ле Пен относится к национальной героине Франции Жанне д' Арк. С 1989 года, каждое 1 мая, "Нацфронт" (НФ) устраивает марши с возложением цветов Орлеанской деве. В прессе и среди сторонников Марин Ле Пен сама стала ассоциироваться с образом этой исторической героини — к примеру, актриса Брижит Бардо называла ее "Жанной д' Арк XXI века".

До сих пор крупнейшим успехом партии был прорыв на выборах в 2002 году. Тогда в первом туре Жан-Мари Ле Пен опередил социалиста Лионеля Жоспена, возглавлявшего правительство. Выход лидера "Национального фронта" во второй тур стал сенсацией. Но заключительную дуэль выиграл Жак Ширак, получивший рекордное количество голосов — 82%.

На выборах 2007 года Николя Саркози стремился нейтрализовать позиции Ле Пена, заимствовав, по мнению "лепенистов", некоторые требования из их арсенала. "Саркози оказал нам огромную услугу, — считает Марин. — В силу не убеждений, а предвыборных соображений он вторгся на нашу территорию. Он лишил нас демонического образа".

Каждый четвертый рабочий

Ныне "Национальный фронт" стремится собрать под свои знамена тех, кто страдает от политики глобализации. Марин Ле Пен пользуется поддержкой 25% рабочих, 27% безработных, 38% единоличных предпринимателей. Когда после почти 40-летней председательской вахты Жан-Мари Ле Пен уступил кресло дочери, ей предрекали "долгое блуждание по пустыне".

Тем не менее на своих первых же президентских выборах в 2012 году Ле Пен-младшая сумела заручиться в первом туре поддержкой 18% французского электората, получив 6,5 млн голосов. Это стало историческим рекордом для партии. Часть нового электората привлекли не только националистические лозунги, но и "антисистемность" фронта.

"Взрыв цен на повседневные товары, вызванный переходом к единой валюте, пришествие в страну мигрантов, появление на нашем столе генетически модифицированных продуктов, экспорт за пределы Франции рабочих мест, умножение норм и предписаний, ущемляющих интересы промышленников, фермеров, ремесленников и торговцев", — перечисляет Ле Пен список бед, главным источником которых, по ее убеждению, является Евросоюз.

Позиции НФ заметно укрепились в последние годы, когда Франция столкнулась с беспрецедентным потоком мигрантов, приведенным в действие сирийским кризисом. На фоне нестабильной ситуации в сфере безопасности "Нацфронт" напомнил о своих требованиях о пересмотре условий интеграции в Евросоюзе, восстановлении национальных границ, ужесточении правил иммиграции. А последний теракт в Париже, произошедший буквально за три дня голосования в самом центре города — на Елисейских полях, лишь укрепил сторонников Ле Пен в их намерениях.

Отцы и дети

Два года назад, летом 2015 года, основатель и почетный председатель "Национального фронта" Жан-Мари Ле Пен лишился партийного билета. Бывший председатель назвал себя "жертвой политического преследования", упрекнув своих оппонентов в "насаждении единомыслия". Ле Пена-старшего не раз обвиняли в разжигании ксенофобии. Он публично сомневался в масштабах Холокоста, называя его "деталью" Второй мировой войны. Различные судебные инстанции не менее двух десятков раз выносили ему порицания.

Высказывания основателя "Нацфронта" Марин Ле Пен долгое время предпочитала дипломатично называть "контрпродуктивными". Но ее терпению пришел конец. В апреле этого года, когда отец взял под защиту маршала Филиппа Петена, возглавлявшего в годы Второй мировой войны режим Виши, дочь объявила о начале дисциплинарной процедуры и потребовала от почетного председателя окончательно уйти из политики. По убеждению Ле Пен-младшей, ее отец стал бременем для партии. Под руководством Марин Ле Пен "Национальный фронт", который всегда воспринимался как политическая сила, не имеющая шансов на реальную власть, стал более респектабельным и популярным среди электората. Риторика смягчилась настолько, что под конец президентской гонки политик начала признавать совместимость ислама и Французской Республики. Однако во многом Марин осталась похожа на своего отца — это, в первую очередь, касается ее отношений с законом. Политик оказалась под пристальным вниманием правоохранительных органов в связи с публикацией в Twitter фотографии обезглавленных жертв джихадистской группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ). Ле Пен обвинили в пропаганде экстремизма и насилия, после чего прокуратура Нантера (под Парижем) начала расследование в ее отношении. 2 марта 2017 года Европарламент проголосовал за снятие с Ле Пен депутатской неприкосновенности. Теперь ей может грозить тюремное заключение на срок до трех лет или штраф до €75 тыс.

Социологические опросы не оставляют шанса Ле Пен во втором туре. Однако опрошенные ТАСС эксперты не исключают, что впереди нас могут ждать сюрпризы по "американскому сценарию". "Есть еще один нюанс, который проявился в ходе предвыборной борьбы в США между Дональдом Трампом и Хиллари Клинтон — многие французские избиратели открыто не декларируют свое желание поддержать Марин Ле Пен, как ранее американские избиратели не афишировали своих симпатий в отношении Трампа, — отметила Научный сотрудник Российского института стратегических исследований (РИСИ), специалист по Франции Надежда Узунова. — В этом смысле могут быть сюрпризы во втором туре выборов. Электорат Фийона, обиженный и оскорбленный той травлей, которую устроили их кандидату в предвыборный период, в своей значительной части может перейти к Марин Ле Пен".

Руководитель Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский убежден, что важнейшим вопросом становится расстановка политических сил во втором туре выборов. "Самый главный вопрос — как будут распределяться политические силы, то есть, те избиратели, которые голосовали, прежде всего, за двух кандидатов второго ряда, Франсуа Фийона и Жан-Люка Меланшона, — сказал он. — То, каким будет распределение, решит весь исход выборов".

"Сейчас во Франции срабатывает старая примета: при анализе политических событий выборов принято считать, что в первом туре голосуют сердцем, то есть голосуют за тех, кто нравится, — сказал эксперт Института Европы РАН Юрий Рубинский. — Во втором — против того, кто больше всего не нравится. Эта несколько непривычная логика в мажоритарной системе очень важна: многие избиратели будут голосовать не "за", а "против". Мне кажется, что и левые, и правые избиратели будут обращать внимание не только на вопросы безопасности, борьбы с терроризмом и международные дела, французы будут в первую очередь руководствоваться убедительностью социально-экономических программ кандидатов".

Артур Громов, Дмитрий Горохов