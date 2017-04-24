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Могерини: ЕС хотел бы вернуться к стратегическому партнерству с Россией

Международная панорама
24 апреля, 13:35 дата обновления: 24 апреля, 14:02 UTC+3
Евросоюз готов рассматривать все аспекты взаимодействия "с прагматической точки зрения"
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Материал из 1 страницы
Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Евросоюз готов вернуться к стратегическому партнерству с Россией и рассмотреть все аспекты возможного сотрудничества. Такую позицию изложила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

"В течение многих лет Россия и ЕС были стратегическими партнерами, и мы бы хотели вернуться к этой ситуации, - сказала она. - Мы готовы рассматривать все аспекты возможного сотрудничества с прагматической точки зрения, с точки зрения наших общих интересов". "Во многом они совпадают: и на двусторонней, и на региональной, и на глобальной основе", - добавила Могерини.

Санкции в отношении России не являются самоцелью, считает Могерини.

ЕС может конструктивно сотрудничать с РФ по целому ряду международных вопросов - Могерини.
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Персоны
Могерини, Федерика Лавров, Сергей Викторович
Темы
Санкции в отношении России
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Россия
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