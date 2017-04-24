Могерини: ЕС хотел бы вернуться к стратегическому партнерству с Россией

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Евросоюз готов вернуться к стратегическому партнерству с Россией и рассмотреть все аспекты возможного сотрудничества. Такую позицию изложила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

"В течение многих лет Россия и ЕС были стратегическими партнерами, и мы бы хотели вернуться к этой ситуации, - сказала она. - Мы готовы рассматривать все аспекты возможного сотрудничества с прагматической точки зрения, с точки зрения наших общих интересов". "Во многом они совпадают: и на двусторонней, и на региональной, и на глобальной основе", - добавила Могерини.

Санкции в отношении России не являются самоцелью, считает Могерини. ЕС может конструктивно сотрудничать с РФ по целому ряду международных вопросов - Могерини.