Спикер ПАСЕ признал ошибочной свою поездку в Сирию

ПАРИЖ, 24 апреля. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Педро Аграмунт назвал ошибкой свою поездку в Сирию. Соответствующее заявление он сделал в понедельник, выступая в Страсбурге на сессии ПАСЕ.

"Должен сказать следующее: эта поездка была ошибкой, я признаю это, учитывая ее последствия. Я приношу извинения за эту ошибку", - сказал политик. "Это ошибка заключалась в том, что я недооценил реакцию на это посещение в рядах Ассамблеи. С самого начала своего мандата я провел 50 поездок, и в результате ни одной из них не возникло таких проблем", - сказал Аграмунт.

Он подчеркнул, что "признает обоснованными эти (критические - прим. ТАСС) выступления", поскольку, по его словам, "этот визит, форма, в которой он проходил, тот вид, в котором его представили СМИ, - все это поставило перед ПАСЕ сложные вопросы". Он сообщил также, что уже представил на совещании Бюро ПАСЕ "все объяснения по поводу этого визита".

Депутаты Госдумы вместе с представителями ПАСЕ и ее председателем Педро Аграмунтом посетили Сирию 20-21 марта по приглашению спикера сирийского парламента Хадии Халаф Аббас. В ходе визита парламентарии провели встречу с президентом Сирии Башаром Асадом. Также прошли переговоры в рамках совместного заседания международных комитетов российского и сирийского парламентов. Кроме того, делегация посетила базу российской группировки ВКС в Хмеймиме, где познакомилась с деятельностью Центра по примирению враждующих сторон. В состав российской делегации входили депутаты всех четырех фракций, с европейской стороны в делегацию вошли порядка 10 парламентариев из Испании, Италии, Чехии, Сербии и Бельгии.

По сообщениям СМИ, ранее глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что делегации других стран якобы шокированы визитом Аграмунта в Сирию. В Госдуме реакцию Украины на поездку спикера ПАСЕ в Сирию назвали истерикой.