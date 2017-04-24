Могерини: ОЗХО должна провести открытое расследования инцидента в Хан-Шейхуне

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Москва, 24 апреля. /ТАСС/. Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) должна провести прозрачное и открытое расследования инцидента с возможным применением химоружия в сирийском городе Хан-Шейхун. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини по итогам встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
"Позиция ЕС сводится к тому, что ОЗХО должна провести полностью прозрачное, открытое, тщательное расследование", - подчеркнула она.