Могерини: ОЗХО должна провести открытое расследования инцидента в Хан-Шейхуне

Москва, 24 апреля. /ТАСС/. Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) должна провести прозрачное и открытое расследования инцидента с возможным применением химоружия в сирийском городе Хан-Шейхун. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини по итогам встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Позиция ЕС сводится к тому, что ОЗХО должна провести полностью прозрачное, открытое, тщательное расследование", - подчеркнула она.