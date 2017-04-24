СМИ: жителю Израиля предъявлены обвинения в распространении угроз еврейским центрам

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Обвинения в распространении ложных сообщений о готовящихся атаках на еврейские центры в нескольких странах предъявлены 19-летнему жителю израильского города Ашкелон. Об этом сообщила газета Jerusalem Post.

"В израильском суде в понедельник предъявлены обвинения молодому человеку с двойным гражданством (Израиль и США - прим. корр.) за распространение угроз в отношении 100 еврейских центров в США и других странах, а также в адрес сотен общественных и частных организаций во всем мире, - говорится в распространенном заявлении министерства юстиции Израиля, которое цитирует издание. - Подросток обвиняется также в попытках шантажа американского сенатора Эрнесто Лопеза, в ходе которых он даже пересылал законодателю на домашний адрес запрещенные наркотические вещества с тем, чтобы спровоцировать проблемы с правоохранительными органами".

Обвинения

"Целью действий подозреваемого было распространение паники, вызов правоохранителей к месту угрозы, эвакуация центров и создание бури в СМИ", - подчеркнули в ведомстве. Подозреваемый также "продавал через закрытую хакерскую сеть свои услуги по киберугрозам и вымогательству клиентам, которые рассчитывались с ним в электронной валюте в соответствии с прейскурантом, который он разместил в сети, включая цены за звонки в полицейские участки, школы или аэропорты". Он также обвиняется в использовании закрытых сетей с целью "незаконного распространения наркотиков, программ для подделки документов, производства ядов и взрывчатых веществ и взлома страничек в социальных сетях". "Этот бизнес принес ему около 225 тыс. долларов в биткоинах (виртуальная валюта), после чего он нанял двух других людей для работы в качестве субподрядчиков", - указывает Jerusalem Post.

Арест

Полиция Израиля 23 марта взяла под стражу 19-летнего гражданина страны по подозрению в распространении ложных сообщений о готовящихся атаках на еврейские центры нескольких стран. "Расследование проводилось совместно с ФБР и правоохранителями других государств", - сообщила тогда израильская полиция. В заявлении правоохранителей отмечается, что деятельность юноши за три месяца нанесла значительный экономический ущерб и нарушила общественный порядок многих государств: власти прибегали к эвакуации еврейских центров, отменялись авиарейсы. Речь идет об угрозах еврейским центрам в США, Австралии и Новой Зеландии.

Родные 19-летнего подозреваемого утверждают, что он недееспособен и не может отвечать за свои действия. "Семья подростка из Ашкелона признала его действия, но попыталась защитить его, утверждая о физической и умственной некомпетентности из-за болезни", - пишет Jerusalem Post. "Адвокат подозреваемого заявил журналистам, что, несмотря на высокий уровень интеллекта, эмоциональный возраст подозреваемого соответствует уровню пятилетнего ребенка", - добавляет издание.

Угрозы

Свыше 100 угроз расправы или взрыва самодельных бомб поступили с начала 2017 года в еврейские центры в более 30 штатах США. По этой причине деятельность нескольких подобных учреждений в штатах Нью-Йорк, Висконсин и Флорида на время приостанавливалась. Угрозы в США стали поступать на фоне общего подъема антисемитизма. Газета Haaretz отмечала в статье в день ареста подозреваемого, что "теперь, когда выясняется, что источник существенной части подобных угроз - израильский юноша из Ашкелона, возникает серьезное опасение, что другие угрозы такого рода будут теперь восприниматься без должного внимания, а это представляет опасность для еврейских учреждений в Америке и других странах".