Управление Парижской соборной мечети призывает мусульман страны голосовать за Макрона

ПАРИЖ, 24 апреля. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Управление Парижской соборной мечети обратилось к мусульманам страны с призывом в массовом порядке поддержать кандидатуру Эмманюэля Макрона на президентских выборах. В ближайшее время с аналогичным заявлением может выступить и Французский совет мусульманской религии, в подчинении которого находится Парижская мечеть вместе с ее ассоциацией. Об этом агентству AFP заявил глава совета Ануар Кбибеш.

"Мы призываем мусульман Франции в массовом порядке голосовать за кандидатуру Эмманюэля Макрона, который, уважая республиканские ценности и строго следуя принципу гражданского характера общества, является воплощением надежды и доверия для всех духовных и гражданских сил нации", - говорится в тексте заявления религиозного института. В нем особо подчеркивается, что "всем французам абсолютно необходимо сохранять единство и сомкнуть ряды перед лицом той угрозы, которую представляют собой идеи ксенофобии, столь опасные для национального сплочения".

23 апреля во Франции прошел первый тур выборов президента страны. По предварительным данным, первое место занимает основатель движения "На марше", бывший министр экономики Эмманюэль Макрон (23,86% голосов), второе - лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен (21,43%). Второй тур выборов президента страны назначен на 7 мая. В феврале генеральный секретарь движения "На марше", кандидатом от которого является Эмманюэль Макрон, заявил о том, что предвыборный штаб подвергается кибератакам со стороны России. В Кремле это заявление опровергли, сравнив с аналогичными обвинениями со стороны Демократической партии США во время выборов президента страны в 2016 году.