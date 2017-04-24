На лидера украинских радикалов Ляшко завели дело о незаконном обогащении

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КИЕВ, 24 апреля. /ТАСС/. Дело о незаконном обогащении лидера Радикальной партии Олега Ляшко поступило в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). Такую информацию сегодня на брифинге подтвердил директор бюро Артем Сытник.
"Из Антикоррупционной прокуратуры (Специализированная антикоррупционная прокуратура - САП) пришло дело о незаконном обогащении", - отметил Сытник, имея в виду дело в отношении Ляшко. При этом директор НАБУ не сообщил подробностей.
Доходы Олега Ляшко в 2016 году составили более одного миллиона гривен (около $38 тыс.). Наличными депутат задекларировал $30 тыс., €70 тыс. и 400 тысяч гривен ($14 тыс.). На счетах в банках у него находится $700 тыс. и более 1,9 млн гривен ($70 тыс.). В собственности Ляшко - шесть земельных участков, две квартиры, гараж и офис в центре Киева.
По информации украинских СМИ, лидер украинских радикалов имеет отношение к коррупционной схеме по закупкам пожарных машин для Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.