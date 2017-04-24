Минобороны Литвы: ВВС НАТО на прошлой неделе два раза сопровождали самолеты РФ

ВИЛЬНЮС, 24 апреля. /Корр. ТАСС Владимир Иванов/. Истребители НАТО, базирующиеся на литовской авиабазе Зокняй, в период с 17 по 23 апреля дважды сопровождали российские военные самолеты. Об этом говорится в опубликованном министерством обороны Литвы еженедельном обзоре ситуации в воздушном пространстве страны.

По данным ведомства, истребители ВВС Нидерландов F-16 Fighting Falcon 18 апреля были подняты в воздух для сопровождения российского военно-транспортного самолета Ан-26, осуществлявшего перелет в Калининградскую область.

При этом, как отметило минобороны Литвы, российский борт поддерживал связь с наземными центрами управления и летел по заранее согласованному маршруту, но с выключенным транспондером - устройством автоматической идентификации воздушного судна.

Спустя несколько дней - 20 апреля - истребители альянса сопроводили в Калининградскую область четверку российских тактических фронтовых бомбардировщиков Су-24.

В Министерстве обороны России неоднократно заявляли, что полеты российских военных самолетов выполняются над нейтральными водами в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

В ведомстве также выражали готовность провести консультации с коллегами из Польши, стран Балтии и Скандинавии для устранения взаимной озабоченности, связанной с военной деятельностью у границ.

Контроль за воздушным пространством стран Балтии, не располагающих для этого собственными возможностями, осуществляют их союзники по НАТО. С 2004 года, на основе ротации, четверка истребителей альянса базируется в Зокняе.

С апреля 2014 года еще четыре истребителя размещены в Эстонии на авиабазе Эмари.