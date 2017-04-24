Глава минобороны Сербии обсудит перспективы и тренды европейской безопасности в Москве

БЕЛГРАД, 24 апреля. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Министр обороны Сербии Зоран Джорджевич посетит Москву 25-26 апреля и примет участие в работе 6-й Московской конференции по безопасности. Об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства.

"В ходе конференции будут рассмотрены актуальные вызовы безопасности в глобальном плане, а также перспективы и тренды безопасности в Европе. Кроме того, будет обсуждаться безопасность в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - говорится в сообщении.

Ранее замминистра обороны РФ генерал-лейтенант Александр Фомин сообщил, что на конференции, которая пройдет в столице 26-27 апреля, ожидается более 700 гостей, в том числе около 500 из зарубежных государств. Свое участие в ней подтвердили представители 78 стран, в том числе более 20 глав оборонных ведомств.

Военно-техническое сотрудничество двух стран стало одной из главных тем визита премьер-министра Сербии Александара Вучича в Москву 27 марта. Стороны обсуждали покупку Белградом зенитных ракетных комплексов (ЗРК) "Бук".

16 апреля Вучич заявил, что Сербия хотела бы иметь на вооружении российскую зенитную ракетную систему (ЗРС) С-300 "Фаворит".

Ранее Россия безвозмездно передала Сербии шесть многоцелевых истребителей МиГ-29, которые, как ожидается, прибудут в течение марта-апреля и после модернизации до конца года вступят в строй. Кроме того, сербские военные получат 30 танков Т-72 и 30 боевых машин БРДМ-2.

Обсуждается передача Сербии ЗРК "Бук-М1" и "Бук-М2", а также зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) "Тунгуска". Со своей стороны помощь Сербии пообещала оказать и Белоруссия: Минск в 2018 году поставит Белграду восемь МиГ-29 и два дивизиона комплексов "Бук".

Таким образом, к концу 2018 года ВС Сербии получат 14 многоцелевых истребителей четвертого поколения МиГ-29, 30 танков Т-72 С, 30 БРДМ-2, а также два дивизиона ЗРК "Бук" (включая 12 самоходных огневых установок и около 15 единиц вспомогательной техники), что значительно укрепит обороноспособность страны.

Ранее Белград подписал контракт на приобретение девяти боевых вертолетов H145M с компанией Airbus Helicopters.