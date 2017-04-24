Суд подтвердил приговор главе правящей партии Румынии по делу о махинациях на референдуме

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БУХАРЕСТ, 24 апреля. /Корр. ТАСС Николай Морозов/. Высокий кассационный суд Румынии отклонил апелляцию лидера правящей Социал-демократической партии (СДП) Румынии Ливиу Драгни, который в апреле прошлого года был приговорен к двум годам тюремного заключения условно по делу о махинациях на референдуме. Об этом сообщило агентство Agerpres, уточнив, что данное решение не подлежит обжалованию.
В 2012 году в Румынии был организован референдум, одним из инициаторов которого была СДП, по вопросу импичмента президента Траяна Бэсеску. За отставку президента высказалось большинство избирателей, однако явка не превысила 50%. В результате Конституционный суд признал референдум несостоявшимся, а Бэсеску остался главой государства.
После этого прокуроры Национального управления по борьбе с коррупцией обвинили лидера СДП Ливиу Драгню в попытке подтасовать результаты референдума, подделав подписи избирателей, чтобы получить явку не менее 60% и добиться признания плебисцита состоявшимся.
В декабре прошлого года СДП победила на парламентских выборах в Румынии, однако Драгня не смог занять пост премьера из-за судимости. Он подал апелляцию по процедурным мотивам. Драгня является ответчиком и по другому делу, в котором он обвиняется в злоупотреблении служебным положением.