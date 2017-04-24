Болгарские спецслужбы объявили гражданина Турции "нежелательным иностранцем"

СОФИЯ, 24 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Государственное агентство национальной безопасности Болгарии объявило гражданина Турции "нежелательным иностранцем" и запретило ему посещение страны. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

По информации агентства, турецкий гражданин занимался деятельностью, "создававшей антиболгарские настроения в районах со смешанным населением и угрожавшей единству нации". "Имя гражданина Турции внесено в информационные массивы нежелательных иностранцев как представляющего угрозу национальной безопасности", - информировали в агентстве.

В конце марта за действия, направленные против национальной безопасности Болгарии, аналогичные меры были приняты в отношении пяти других граждан Турции.