Индия, США и Япония проведут в июле совместные военно-морские маневры в Бенгальском заливе

НЬЮ-ДЕЛИ, 24 апреля. /Корр. ТАСС Евгения Кармалито/. Индия, США и Япония в июле проведут ежегодные совместные военно-морские учения "Малабар-2017" в Бенгальском заливе. Об этом сообщило министерство обороны Индии.

По его данным, "в этом году запланированы более сложные и масштабные маневры, чем во всех предыдущих индийско-американских совместных тренировках на море "Малабар", к которым с 2015 года присоединились японские силы самообороны". Как подчеркнули в оборонном ведомстве Индии, "это будет первое крупное военное учение с США после того, как Дональд Трамп стал президентом".

По словам представителя ведомства, "для подготовки к предстоящим маневрам в ближайшее время в США будет проведена конференция по планированию, где будут окончательно определены даты их проведения и список военных кораблей". "За этим последует заключительная конференция по планированию в Индии, где будут окончательно прописаны сценарии, которые будут смоделированы во время учений, чтобы максимально задействовать возможности участвующих военно-морских сил в проведении совместных операций", - отметил он.

Ожидается, что Пекин, расширяющий свое присутствие в регионе Индийского океана, который с подозрением относится к этим трехсторонним военно-морским маневрам и даже направил протест по поводу участия в них Японии, будет внимательно следить за ходом учений, отмечают в министерстве обороны Индии.

По предварительным данным, сценарий "Малабар-2017", в числе прочего, предусматривает "охоту" на подводные лодки противника с участием самолетов P-8I и P-8A индийских и американских ВМС. Индийская сторона также не исключает привлечение к совместным тренировкам своего флагмана - авианосца "Викрамадитья". "Точный состав участвующих подразделений будет известен после завершения заключительной конференции по планированию, но уже сейчас можно сказать, что упражнения "Малабар-2017" будут более сложными, чем за все предыдущие годы", - добавил военный чиновник.

Учения "Малабар" между США и Индией проводятся с 1992 года. В 2007 году к ним присоединилась Япония, затем, после протестов Китая, ее участие было временно заморожено и возобновлено в 2015 году. При этом, по мнению военных аналитиков, возврат к трехстороннему формату, начиная с "Малабар-2015", указывает на выход антикитайской гонки вооружений далеко за пределы АТР.