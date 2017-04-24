Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.04:
$ 56.08
€ 60.85
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Индия, США и Япония проведут в июле совместные военно-морские маневры в Бенгальском заливе

Международная панорама
24 апреля, 17:24 UTC+3 НЬЮ-ДЕЛИ /Корр. ТАСС, Евгения Кармалито
На конференции в США в ближайшее время определят даты проведения учений и список военных кораблей
Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ДЕЛИ, 24 апреля. /Корр. ТАСС Евгения Кармалито/. Индия, США и Япония в июле проведут ежегодные совместные военно-морские учения "Малабар-2017" в Бенгальском заливе. Об этом сообщило министерство обороны Индии.

По его данным, "в этом году запланированы более сложные и масштабные маневры, чем во всех предыдущих индийско-американских совместных тренировках на море "Малабар", к которым с 2015 года присоединились японские силы самообороны". Как подчеркнули в оборонном ведомстве Индии, "это будет первое крупное военное учение с США после того, как Дональд Трамп стал президентом".

По словам представителя ведомства, "для подготовки к предстоящим маневрам в ближайшее время в США будет проведена конференция по планированию, где будут окончательно определены даты их проведения и список военных кораблей". "За этим последует заключительная конференция по планированию в Индии, где будут окончательно прописаны сценарии, которые будут смоделированы во время учений, чтобы максимально задействовать возможности участвующих военно-морских сил в проведении совместных операций", - отметил он.

Ожидается, что Пекин, расширяющий свое присутствие в регионе Индийского океана, который с подозрением относится к этим трехсторонним военно-морским маневрам и даже направил протест по поводу участия в них Японии, будет внимательно следить за ходом учений, отмечают в министерстве обороны Индии.

По предварительным данным, сценарий "Малабар-2017", в числе прочего, предусматривает "охоту" на подводные лодки противника с участием самолетов P-8I и P-8A индийских и американских ВМС. Индийская сторона также не исключает привлечение к совместным тренировкам своего флагмана - авианосца "Викрамадитья". "Точный состав участвующих подразделений будет известен после завершения заключительной конференции по планированию, но уже сейчас можно сказать, что упражнения "Малабар-2017" будут более сложными, чем за все предыдущие годы", - добавил военный чиновник.

Учения "Малабар" между США и Индией проводятся с 1992 года. В 2007 году к ним присоединилась Япония, затем, после протестов Китая, ее участие было временно заморожено и возобновлено в 2015 году. При этом, по мнению военных аналитиков, возврат к трехстороннему формату, начиная с "Малабар-2015", указывает на выход антикитайской гонки вооружений далеко за пределы АТР.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США Индия Япония
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Поселились далеко от всех: живем тихо". Жизнь Романовых в изгнании глазами последней императрицы
Севером пойдем
Жажда жизни: феномен Игги Попа
Фото
15
Эмманюэль Макрон и Марин Ле Пен вышли во второй тур президентских выборов во Франции
9
Все кандидаты на пост президента Франции проголосовали на выборах
6
Демонстранты потребовали от NYT прекратить лгать о России и Сирии
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Отряд космонавтов могут покинуть еще несколько человек
2
Актер из сериала "Интерны" умер в Москве
3
Зампред Мосгордумы предложил ввести налог на бездетность
4
Фэллон: Великобритания сохраняет право на превентивное применение ядерного оружия
5
Песков: вопрос о миротворцах на Донбассе нужно обсуждать со всеми сторонами
6
"Металл горел как дерево": Леонов о гибели космонавта Комарова
7
Лавров: на переговорах с Могерини затрагивался вопрос санкций
Темы дня
Загрузка...
Реклама