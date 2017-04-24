Олланд поддержал кандидатуру Макрона во втором туре президентских выборов во Франции

ПАРИЖ, 24 апреля. /Корр. ТАСС Иван Батырев/. Президент Франции Франсуа Олланд официально поддержал во втором туре президентских выборов в стране кандидатуру основателя движения "На марше", своего бывшего советника и экс-министра экономики Эмманюэля Макрона, который занял первое место по итогам голосования в первом туре, состоявшемся в воскресенье. С таким заявлением глава республики выступил в Елисейском дворце.

"Эмманюэль Макрон сегодня - это тот, кто защищает ценности, которые позволят обеспечить объединение французов в столь сложное время, которое переживает сейчас мир, Европа и Франция", - сказал он.

Как подчеркнул Олланд, кандидатуру Макрона он поддерживает в противовес Ле Пен, поскольку считает "присутствие во втором туре крайне правых угрозой для страны".

Реализация программы "Нацфронта" в случае победы их лидера, убежден Олланд, повлечет за собой лишь негативные последствия для Франции: "покупательная способность французов будет подорвана; Франция окажется изолированной, и ее связи с Европейским союзом будут разорваны".

"Именно поэтому перед лицом подобной угрозы нельзя молчать, нельзя прятаться за безразличием - нужна мобилизация и ясность выбора. Со своей стороны, я проголосую за Эмманюэля Макрона", - указал президент.

Голосование в первом туре президентских выборов состоялось во Франции в воскресенье. Согласно предварительным данным МВД республики, первое место занял Макрон, набрав 23,86% голосов, Ле Пен финишировала второй с результатом 21,43%. Второй тур выборов пройдет через две недели - 7 мая.