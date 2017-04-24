Глава Пентагона призвал "Талибан" отказаться от терроризма для участия в политпроцессе

ВАШИНГТОН, 24 апреля. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Движение "Талибан" (запрещено в РФ) должно отказаться от насилия и отвергнуть терроризм, если оно хочет принять участие в политическом процессе, направленном на улучшение ситуации в Афганистане. Об этом в ходе пресс-конференции в Кабуле заявил министр обороны США Джеймс Мэттис, который прибыл в страну с необъявленным ранее визитом.

"Если "Талибан" хочет присоединиться к политическому процессу и добросовестно работать с целью обеспечения лучшего будущего для афганского народа, страдающего на протяжении долгого времени, ему лишь нужно отказаться от насилия и отвергнуть терроризм", - сказал он.