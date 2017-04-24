Со всех станций метро Алма-Аты из-за звонка о бомбе эвакуируют пассажиров

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Эвакуация пассажиров объявлена на всех станциях метро в казахстанском городе Алма-Ата из-за анонимного звонка о якобы заложенном взрывном устройстве. Об этом сообщил новостной портал Tengri News со ссылкой на пресс-секретаря метрополитена Ажар Хабиеву.

"Анонимный звонок поступил около 7 вечера (16:00 мск - прим. ТАСС) в УВД о том, что в метро якобы заложена бомба. Проводятся проверочные мероприятия, идет эвакуация людей со всех станций", - сказала она.

Эту информацию подтвердил источник в департаменте внутренних дел Алма-Аты: "Выполняются первоочередные задачи по обеспечению безопасности пассажиров. Просим граждан не паниковать, сохранять спокойствие. Дополнительная информация будет предоставлена позже, по мере развития событий".

По свидетельствам очевидцев, остановлены подвижные составы, людей выводят из метро. Ко входам на ряд станций прибыли полицейские и машины скорой помощи.