Шеф Пентагона: США будут по возможности взаимодействовать с РФ на дипломатическом уровне

ВАШИНГТОН, 24 апреля. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Соединенные Штаты готовы к дипломатическому взаимодействию с Россией, однако Вашингтон будет противостоять Москве, якобы нарушающей международное право. Об этом в ходе пресс-конференции в Кабуле заявил министр обороны США Джеймс Мэттис, который прибыл в страну с необъявленным ранее визитом.

По его словам, "россияне, похоже, предпочли стать стратегическими соперниками (США) в ряде сфер". "Я бы сказал, что мы будем взаимодействовать с Россией на дипломатическом уровне. Мы станем делать это там, где можем, но мы будем противостоять России, когда их действия приводят к нарушению международного законодательства или отрицанию суверенитета других стран", - сказал глава Пентагона.

"К примеру, поставки любых вооружений сюда из других стран станут нарушением международных законов, только если это оружие не поставляется правительству Афганистана, афганским силам", - продолжил он.

После Мэттиса слово взял командующий силами США и НАТО в Афганистане генерал Джон Николсон. По его словам, США "продолжают получать сообщения об оказании этой помощи", он также вновь обвинил Россию "в легитимизации "Талибана". "Это происходит с начала прошлого года", - утверждал военачальник.

Николсону при этом был задан уточняющий вопрос о том, не намерен ли он опровергнуть якобы имеющиеся сообщения о поставках "Талибану" вооружений из РФ. "Нет, я это не опровергаю", - ответил он.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявлял, что РФ не поставляет вооружения организациям, признанным ООН террористическими, в том числе движению "Талибан". "В отличие от американских государственных ведомств, у Минобороны России не было и не может быть какого-либо взаимодействия, а тем более поставок вооружения организациям, признанным ООН террористическими. Это касается не только афганского движения "Талибан" (организация запрещена в РФ - прим. ТАСС), но и любых других международных террористических организаций, с которыми самостоятельно или в составе коалиций ведут борьбу американские войска", - заявил Конашенков.