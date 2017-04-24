Фийон после поражения отказался вести "Республиканцев" на парламентские выборы

ПАРИЖ, 24 апреля. /Корр. ТАСС Иван Батырев/. Кандидат в президенты Франции от партии "Республиканцы" Франсуа Фийон, проигравший борьбу за выход во второй тур, отказался быть лидером правоцентристов на парламентских выборах, которые пройдут в июне. Об этом политик заявил на совещании политического совета партии, сообщило Agence France-Presse со ссылкой на источники.

"Я больше не обладаю легитимностью, чтобы вести за собой (партию) в бой на парламентских выборах", - приводит агентство слова, сказанные Фийоном своим однопартийцам. Как отметил политик, в дальнейшем он намерен "вновь стать преданным активистом", который будет "иначе вести свою жизнь".

Голосование в первом туре президентских выборов состоялось во Франции в воскресенье. Согласно предварительным данным МВД республики, первое место занял лидер движения "На марше" Эмманюэль Макрон, набравший 23,86% голосов, вторую строчку с результатом 21,43% заняла глава "Национального фронта" Марин Ле Пен. Фийон же расположился на третьем месте, получив 19,94% голосов.

Таким образом, впервые в истории Пятой республики представитель правоцентристов не прошел во второй тур президентских выборов. Признавая свое поражение, Фийон взял вину за случившееся на себя. "Несмотря на все усилия, я не смог убедить французов, это мое поражение. Но я призываю вас сохранять единство, чтобы защитить наши ценности на парламентских выборах - голос правых должен быть услышан", - заявил политик, добавив, что свой голос во втором туре, который пройдет 7 мая, он отдаст за Макрона.

Выборы в Национальное собрание (нижняя палата парламента) пройдут во Франции в два тура 11 и 18 июня.