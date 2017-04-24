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Телеведущая Fox News назначена новым главой пресс-службы Госдепартамента США

Международная панорама
24 апреля, 18:56 дата обновления: 24 апреля, 19:34 UTC+3
На этом посту Хезер Науэрт сменила Марка Тонера
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Хизер Науэрт

Хизер Науэрт

© Monica Schipper/Getty Images

ВАШИНГТОН, 24 апреля. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Ведущая новостной программы телеканала Fox News Хезер Науэрт стала новым начальником пресс-службы Госдепартамента США вместо Марка Тонера. Эту информацию подтвердили во внешнеполитическом ведомстве.

"Госдепартамент рад приветствовать Хезер Науэрт в качестве нового руководителя пресс-службы ведомства. Науэрт пришла в Госдепартамент с более чем 15-летним опытом работы в качестве ведущего и корреспондента, освещающего как зарубежные, так и внутренние события, в том числе теракты 11 сентября, войну в Ираке и геноцид в Дарфуре (Судан). Опыт работы в СМИ Хезер и ее давний интерес к международным делам станут бесценными в деле донесения до американцев и мира приоритетов внешней политики администрации США", - отмечается в сообщении для прессы.

Ранее о назначении 47-летней Науэрт на эту должность сообщил ряд американских СМИ. Она является одной из ведущих утренней программы новостей Fox&Friends.

Как отмечает агентство Bloomberg, президент США Дональд Трамп ранее говорил, что эта передача входит в число его самых любимых. Науэрт же является известной сторонницей хозяина Белого дома и никогда не скрывала своих симпатий по отношению к нему, напоминает агентство.

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