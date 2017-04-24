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Постпред при ООН: США могут нанести удар по КНДР в ответ на новые испытания ракет

Международная панорама
24 апреля, 19:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, апреля. /ТАСС
Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли подчеркнула, что Вашингтон нацелен на сотрудничество с международным сообществом, которое "сейчас очень сплочено" по северокорейскому вопросу
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Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли

© Spencer Platt/Getty Images

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли не исключила, что американские военные могут нанести удар по КНДР, если Пхеньян продолжит испытания баллистических ракет.

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"Мы ничего не будем делать до тех пор, пока он (Ким Чен Ын - прим. ТАСС) не даст нам повода для действий. Если вы увидите, как он атакует военную базу, если вы увидите какую-либо межконтинентальную баллистическую ракету, то мы, безусловно, это сделаем", - сказала Хейли в эфире телеканала NBC, отвечая на вопрос, рассматривают ли США возможность упреждающего удара по КНДР.

Она также уточнила, что окончательное решение будет приниматься президентом США. При этом дипломат отметила, что Вашингтон не ищет войны с Пхеньяном и нацелен на сотрудничество с международным сообществом, которое "сейчас очень сплочено" по северокорейскому вопросу.

Отдельно Хейли подчеркнула, важность взаимодействия США с Китаем, который, по ее словам, оказывает ощутимое давление на власти Северной Кореи.

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Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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