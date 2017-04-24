Четыре человека стали жертвами взрыва близ базы ВС США в Афганистане

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МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. По меньшей мере четыре сотрудника сил безопасности Афганистана погибли и еще восемь человек получили ранения в результате взрыва близ американской военной базы в городе Хост (административный центр одноименной провинции) на востоке страны. Об этом передает агентство "Синьхуа" со ссылкой на местную полицию.
По данным агентства, среди пострадавших также два мирных жителя.
Начиненный взрывчаткой автомобиль протаранил в понедельник башню служб безопасности в старом аэропорте Хоста. Как добавляет "Синьхуа", боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) взяли на себя ответственность за нападение.