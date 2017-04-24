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Администрация Трампа оценила успешность своих действий за первые сто дней в 62%

Международная панорама
24 апреля, 19:38 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Игорь Борисенко
С момента инаугурации Дональда Трампа по 23 из 37 пунктов повестки дня были приняты указы или меморандумы, говорится в отчете Белого дома
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НЬЮ-ЙОРК, 24 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Президент США Дональд Трамп добился подвижек по 23 из 37 важных вопросов за первые 100 дней в Белом доме. Об этом сообщила телекомпания CNN, заранее ознакомившаяся с документом о достижениях администрации Трампа. Документ подготовлен в Белом доме к 29 апреля, когда исполняется 100 дней со дня вступления президента в должность.

Согласно документу, по 23 из 37 пунктов повестки дня - то есть в 62% случаев - были приняты президентские указы или меморандумы. Так, в перечне мер, предпринятых в сфере национальной безопасности и иммиграции, значится распоряжение Трампа от 6 апреля об ударе по авиабазе в Сирии и президентский меморандум от 6 марта о мерах по защите США от проникновения террористов из-за рубежа за счет введения ограничений на иммиграцию.

Указ Трампа об ограничении на иммиграцию внесен в список достижений несмотря на то, что он был оспорен в федеральных судах в нескольких штатах, на применение указа наложен общенациональный запрет до завершения всех судебных процедур, а Апелляционный суд девятого округа в Сан-Франциско (штат Калифорния) рассмотрит этот вопрос только в мае.

При этом сам Дональд Трамп считает успехи своей команды за 100 дней у власти наилучшими за всю историю США.

Как отметила телекомпания CNN, традиция оценивать первые 100 дней пребывания у власти нового главы государства зародилась при 32-м президенте США Франклине Делано Рузвельте (1882-1945), который в 1933 году в первые 100 дней пребывания в Белом доме издал 15 важных распоряжений по выводу страны из Великой депрессии (1929-1933).

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