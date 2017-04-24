Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.04:
$ 56.08
€ 60.85
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Трамп: связанные с ООН расходы "вышли из-под контроля"

Международная панорама
24 апреля, 19:30 дата обновления: 24 апреля, 19:45 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин
Глава американской администрации также призвал Совет Безопасности ООН к работе над конкретными проблемами и угрозами
Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 24 апреля. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Президент США Дональд Трамп призвал провести оценку бюджета ООН в ходе встречи с делегацией стран-членов Совета Безопасности всемирной организации в Белом доме.

"Нам также нужно внимательно рассмотреть бюджет ООН. Расходы полностью вышли из-под контроля", - сказал он. Трамп отметил, что в случае эффективной работы организации он бы испытывал меньшую обеспокоенность насчет затрат.

"Нам нужно, чтобы государства-члены вместе устранили недостатки и проблему раздувания штата. Я также хочу сказать вам, что, по моему давнему мнению, ООН сейчас в отстающих, но у нее огромный потенциал", - добавил Трамп.

Глава американской администрации также призвал Совет Безопасности ООН к работе над конкретными проблемами и угрозами. 

"ООН не любит приниматься за решение определенных проблем", - сказал Трамп, приведя в качестве примера предполагаемую химическую атаку в Сирии в провинции Идлиб.

"Я призываю Совет Безопасности совместно принять меры в отношении всего этого большого количества угроз", - добавил он в ходе встречи в Белом доме.

Россию на ней представлял и. о. постпреда Петр Ильичев.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд Ильичёв, Петр Викторович
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Поселились далеко от всех: живем тихо". Жизнь Романовых в изгнании глазами последней императрицы
Севером пойдем
Жажда жизни: феномен Игги Попа
Фото
15
Эмманюэль Макрон и Марин Ле Пен вышли во второй тур президентских выборов во Франции
9
Все кандидаты на пост президента Франции проголосовали на выборах
6
Демонстранты потребовали от NYT прекратить лгать о России и Сирии
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Отряд космонавтов могут покинуть еще несколько человек
2
Актер из сериала "Интерны" умер в Москве
3
Фэллон: Великобритания сохраняет право на превентивное применение ядерного оружия
4
Зампред Мосгордумы предложил ввести налог на бездетность
5
Песков: вопрос о миротворцах на Донбассе нужно обсуждать со всеми сторонами
6
Роскосмос исключил из отряда трех космонавтов
7
Лавров: на переговорах с Могерини затрагивался вопрос санкций
Темы дня
Загрузка...
Реклама