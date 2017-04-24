Трамп: связанные с ООН расходы "вышли из-под контроля"

ВАШИНГТОН, 24 апреля. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Президент США Дональд Трамп призвал провести оценку бюджета ООН в ходе встречи с делегацией стран-членов Совета Безопасности всемирной организации в Белом доме.

"Нам также нужно внимательно рассмотреть бюджет ООН. Расходы полностью вышли из-под контроля", - сказал он. Трамп отметил, что в случае эффективной работы организации он бы испытывал меньшую обеспокоенность насчет затрат.

"Нам нужно, чтобы государства-члены вместе устранили недостатки и проблему раздувания штата. Я также хочу сказать вам, что, по моему давнему мнению, ООН сейчас в отстающих, но у нее огромный потенциал", - добавил Трамп.

Глава американской администрации также призвал Совет Безопасности ООН к работе над конкретными проблемами и угрозами.

"ООН не любит приниматься за решение определенных проблем", - сказал Трамп, приведя в качестве примера предполагаемую химическую атаку в Сирии в провинции Идлиб.

"Я призываю Совет Безопасности совместно принять меры в отношении всего этого большого количества угроз", - добавил он в ходе встречи в Белом доме.

Россию на ней представлял и. о. постпреда Петр Ильичев.